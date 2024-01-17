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Допомога лікарям, впровадження в освіту і нові можливості: Білл Гейтс припустив, як ШІ змінить життя людей через 5 років

17 січня, 2024 середа
08:34
Технології Білл Гейтс

Американський бізнесмен і засновник корпорації "Майкрософт" Білл Гейтс вважає, що протягом найближчих 5 років технологія штучного інтелекту стане революційною для усіх жителів світу

Про це пише CNN.

Зазначається, що Гейтс не поділяє побоювань, що технологія ШІ призведе до ліквідації мільйонів робочих місць по всьому світу. Він вважає, що, як показує історія, з кожною новою технологією приходить страх, а потім нові можливості.

"Як це було з продуктивністю сільського господарства в 1900 році, люди думали: "Ей, що люди будуть робити?" Насправді було створено безліч нових речей, безліч нових категорій робочих місць, і ми живемо набагато краще, ніж коли всі займалися сільським господарством Це буде схоже на те", - сказав Гейтс. 

В інтерв'ю CNN американський бізнесмен передбачив, що штучний інтелект полегшить життя кожної людини, зокрема, він вказав на допомогу лікарям в оформленні документів, які "є частиною роботи, яка їм не подобається, але ми можемо зробити її дуже ефективною".

Оскільки не потрібно "багато нового обладнання", Гейтс зазначив, що доступ до ШІ буде здійснюватися "через телефон або ПК, який у вас уже є, через інтернет, який у вас уже є".

Бізнесмен також сказав, що поліпшення, досягнуті за допомогою ChatGPT-4 від OpenAI, були "разючими", тому що чат може "по суті читати й писати", а отже, це "майже як мати наставником "білого комірця", який буде давати поради щодо здоров'я, допомагати писати код, допомагати зі зверненнями в технічну підтримку".

За його словами, впровадження цієї технології у сферу освіти або медицини буде "просто фантастичним".

Видання повідомляє. що компанія Microsoft уклала багатомільярдне партнерство з OpenAI. Тим часом Гейтс залишається одним із найбільших акціонерів Microsoft.

"Мета Фонду Гейтса - зробити так, щоб затримка між отриманням користі людьми в бідних країнах і отриманням її багатими країнами була дуже короткою. Зрештою, брак лікарів і вчителів набагато гостріше відчувається в Африці, ніж на Заході", - наголосив Гейтс. 

  • Напередодні Міжнародний валютний фонд (МВФ) спрогнозував, що розвиток технологій може призвести до того, що майже 40% робочих місць в усьому світі будуть заміщені штучним інтелектом.
Світ
Білл Гейтс
штучний інтелект
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