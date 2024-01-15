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Майже 40% робочих місць на глобальному ринку праці може замінити штучний інтелект, - МВФ

15 січня, 2024 понедiлок
08:33
Технології штучний інтелект

МВФ спрогнозував, що розвиток технологій може призвести до того, що майже 40% робочих місць в усьому світі будуть заміщені штучним інтелектом

Про це повідомляє Міжнародний валютний фонд (МВФ).

У неділю, 14 січня, очільниця МВФ Крісталіна Георгієва закликала уряди створити мережі соціального захисту та запропонувати програми перекваліфікації, щоб протистояти впливу штучного інтелекту.

"У більшості сценаріїв штучний інтелект, ймовірно, погіршить загальну нерівність - тривожну тенденцію, на яку політики повинні активно реагувати, щоб запобігти подальшому розпалюванню соціальної напруженості", - написала вона напередодні Всесвітнього економічного форуму в Давосі, Швейцарія, де ця тема буде однією з головних на порядку денному.

Георгієва зазначила, що в умовах, коли штучний інтелект продовжує застосовуватися все більшою кількістю працівників і підприємств, очікується, що він може як допомогти, так і зашкодити людській робочій силі.

Крім цього, Георгієва повторила попередні застереження інших експертів, зазначивши, що наслідки, як очікується, будуть більш відчутними в країнах з розвиненою економікою, ніж на ринках, що розвиваються, частково через те, що офісні працівники вважаються більш схильними до ризику, ніж робітники, які виконують фізичну працю.

За її словами, у більш розвинених країнах штучний інтелект може вплинути на 60% робочих місць. Приблизно половина з них може отримати вигоду від того, як ШІ сприяє підвищенню продуктивності.

"Для іншої половини додатки зі штучним інтелектом можуть виконувати ключові завдання, які наразі виконуються людьми, що може знизити попит на робочу силу, що призведе до зниження заробітної плати та скорочення найму, - зазначила Георгієва, посилаючись на аналіз МВФ. - У найбільш екстремальних випадках деякі з цих робочих місць можуть зникнути".

Очікується, що в країнах з економікою, що активно розвивається, і країнах з низьким рівнем доходу ШІ вплине на 40% і 26% робочих місць відповідно.

Георгієва попередила, що використання штучного інтелекту може збільшити ймовірність соціальних заворушень, особливо якщо молоді, менш досвідчені працівники скористаються технологією, щоб підвищити свою продуктивність, тоді як старші працівники намагатимуться не відставати від них.

Однак, згідно з оцінкою економістів Goldman Sachs, зробленою в березні 2023 року, широке впровадження ШІ може в кінцевому підсумку підвищити продуктивність праці та збільшити світовий ВВП на 7% щорічно протягом 10 років.

Георгієва також вказала на можливості для збільшення виробництва та доходів у всьому світі завдяки використанню ШІ.

"ШІ трансформує світову економіку, - написала вона. - Переконаймось, що це піде на користь людству".

  • У неділю, 7 січня, Бретт Адкок з компанії Figure заявив про "момент ChatGPT" для гуманоїдних роботів. Тепер робот може спостерігати за тим, як людина виконує завдання, будувати власне розуміння того, як їх виконувати, і починати робити це повністю автономно.
Світ
Економіка
МВФ
штучний інтелект
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