Компанія Figure навчила гуманоїдних роботів виконувати людську роботу повністю автономно

Про це повідомляє New Atlas.

Універсальні гуманоїдні роботи повинні будуть виконувати найрізноманітніші завдання. Для цього їм потрібно буде розуміти всі інструменти та пристрої, об'єкти, методи та цілі, які ми, люди, використовуємо для виконання роботи.

Figure, як і Tesla, Agility та велика кількість інших компаній, сфокусована на самодостатніх повнотілих гуманоїдах, які теоретично можуть зайти на будь-яке робоче місце і з часом навчитися виконувати будь-яку людську роботу.

На своїй сторінці у соцмережі Х Адкок опублікував відео, на якому робот Figure виконує завдання, пов'язане з кавоваркою, в якій вже стоїть чашка. Він реагує на усну команду, відкриває верхній люк, закладає кавову капсулу, закриває люк, натискає кнопку і дозволяє чоловікові, який замовив каву, самому витягнути повну чашку з машини.

"Figure-01 навчився готувати каву. Наш штучний інтелект навчився цього, спостерігаючи за тим, як люди готують каву", - заявив він.

Робот Figure витратив 10 годин на вивчення відео, і тепер може робити це самостійно. Він додав нову автономну дію до своєї бібліотеки, яку можна передати будь-якому іншому роботу Figure, що працює в тій самій системі.

Незабаром робот зможе знайти чашку на кухні, перевірити, чи ввімкнена кавоварка, та чи достатньо в ній води, зварити каву, натиснувши на кнопку, і принести її до столу, не розливши.

У виданні зазначили, що якщо робот Figure дійсно вміє спостерігати й навчатися, людство відчує серйозний поштовх до використання на диких кордонах комерційної гуманоїдної робототехніки.