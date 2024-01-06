OpenAI планує запустити онлайн-магазин для кастомних версій ChatGPT
Компанія OpenAI наступного тижня планує запустити інтернет-магазин, який дозволить користувачам ділитися власними версіями популярного чат-бота ChatGPT
Про це повідомляє Bloomberg.
У листопаді OpenAI оголосила на своїй конференції для розробників, що користувачі можуть почати створювати GPT - так вона називає користувацькі версії ChatGPT - без необхідності вивчати програмування. Завдяки цій опції користувачі можуть швидко створювати чат-боти, які навчатимуть дитину математики або придумуватимуть яскраві рецепти коктейлів.
Спершу OpenAI заявляла, що планує відкрити магазин наприкінці листопада, де люди зможуть знайти персоналізовані чат-боти від інших користувачів - і заробляти на них гроші, подібно до того, як це робиться з застосунками в App Store від Apple Inc.
Однак пізніше OpenAI відклала запуск інтернет-магазину до початку 2024 року, посилаючись на перерву, викликану звільненням і відновленням на посаді головного виконавчого директора Сема Альтмана в листопаді.
Точна дата запуску магазину поки невідома.
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Рада директорів компанії OpenAI, яка займається розробкою штучного інтелекту, 18 листопада звільнила Сема Альтмана з посади голови правління, заявивши, що вона втратила впевненість у його здатності керувати компанією.
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Сотні співробітників OpenAI закликали до відставки ради директорів компанії ChatGPT і погрожували звільнитися після усунення Сема Альтмана.
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22 листопада стало відомо, що генеральний директор OpenAI Сем Альтман повернеться на посаду СЕО компанії.
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