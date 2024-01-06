OpenAI планує запустити онлайн-магазин для кастомних версій ChatGPT

Про це повідомляє Bloomberg.

У листопаді OpenAI оголосила на своїй конференції для розробників, що користувачі можуть почати створювати GPT - так вона називає користувацькі версії ChatGPT - без необхідності вивчати програмування. Завдяки цій опції користувачі можуть швидко створювати чат-боти, які навчатимуть дитину математики або придумуватимуть яскраві рецепти коктейлів.

Спершу OpenAI заявляла, що планує відкрити магазин наприкінці листопада, де люди зможуть знайти персоналізовані чат-боти від інших користувачів - і заробляти на них гроші, подібно до того, як це робиться з застосунками в App Store від Apple Inc.

Однак пізніше OpenAI відклала запуск інтернет-магазину до початку 2024 року, посилаючись на перерву, викликану звільненням і відновленням на посаді головного виконавчого директора Сема Альтмана в листопаді.

Точна дата запуску магазину поки невідома.