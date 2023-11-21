Співробітники OpenAI вимагають відставки ради директорів та погрожують звільнитися самі після усунення Альтмана
Сотні співробітників OpenAI закликають до відставки ради директорів компанії ChatGPT і погрожують звільнитися після несподіваного усунення генерального директора Сема Альтмана
Про це повідомляє CNN.
У листі понад 500 співробітників звинуватили правління OpenAI у неправильному поводженні зі звільненням Альтмана, ненаданні достатніх доказів того, що Альтман не був відвертим з правлінням, а також у "недобросовісному веденні переговорів" з виконавчим керівництвом компанії.
"Ваші дії зробили очевидним, що ви не здатні контролювати OpenAI, - написали співробітники. - Ми не можемо працювати на людей, яким бракує компетентності, розсудливості та турботи про нашу місію і співробітників".
Співробітники також попередили, що вони "неминуче" підуть за Альтманом, який після свого звільнення почав працювати в Microsoft, якщо рада директорів не піде у відставку і не відновить Альтмана і Грега Брокмана, колишнього президента OpenAI, який також був звільнений радою директорів.
Намагаючись впоратися з наслідками звільнення Альтмана, члени ради директорів, як стверджується в листі, "поінформували керівництво, що дозвіл на знищення компанії "не відповідатиме місії" OpenAI, яка полягає в тому, щоб "гарантувати, що штучний загальний інтелект принесе користь усьому людству".
Докір з боку деяких з найбільш високопоставлених співробітників OpenAI також підкреслює відданість Альтмана і можливість Microsoft отримати вигоду з ситуації, що склалася.
"Microsoft запевнила нас, що є вакансії для всіх співробітників OpenAI", - йдеться в листі.
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Рада директорів компанії OpenAI, яка займається розробкою штучного інтелекту, 18 листопада звільнила Сема Альтмана з посади голови правління, заявивши, що вона втратила впевненість у його здатності керувати компанією.
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