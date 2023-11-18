Очільника OpenAI усунули з посади через "невпевненість у його здатності керувати компанією"

Про це повідомляє ВВС.

Рада директорів заявила, що Альтман не був "послідовно відвертим у своїх комунікаціях", що заважало йому виконувати свої обов'язки.

Зазначається, що Альтман допоміг заснувати компанію OpenAI, яка створила чат-бот ChatGPT. Він став однією з найвідоміших фігур в індустрії.

У своїй заяві рада директорів висловила вдячність пану Альтману за його внесок, але вважає, що необхідне нове керівництво.

"Правління більше не впевнене в його здатності продовжувати керувати OpenAI", - заявили в компанії, посилаючись на "обдуманий процес розгляду правлінням, яке дійшло висновку, що він не був послідовно відвертим у спілкуванні з правлінням, перешкоджаючи його здатності виконувати свої обов'язки".

Однак незрозуміло, в чому саме він нібито не був відвертим.

За словами співзасновника OpenAI Грега Брокмана, все це відбувалося під час поспішно організованих відеоконференцій Google Meet.

Один із засновників компанії Брокман також був звільнений з ради директорів через кілька хвилин.

Брокман оголосив, що він покинув свою роль у компанії після звільнення пана Альтмана.

"Ми разом пережили важкі та прекрасні часи, досягнувши так багато, попри всі причини, через які це здавалося б неможливим. Але, виходячи з сьогоднішніх новин, я звільняюся", - написав він у соцмережах.

Він сказав, що вони "все ще намагаються з'ясувати, що саме сталося", але стверджує, що вся драма розгорнулася за лічені години.

Альтман був обличчям підйому фірми. Його багато хто вважає обличчям індустрії у глобальному сенсі.

Компанія заявила, що головний технічний директор Міра Мураті виконуватиме обов'язки тимчасового керівника, доки рада директорів шукатиме постійну заміну.