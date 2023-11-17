Голова OpenAI Альтман заявив, що штучний інтелект може врятувати людство від самознищення

Про це пише Bloomberg.

"Нам потрібні технології, якщо ми хочемо процвітати протягом десятків чи сотень мільйонів або тисяч мільйонів років", — сказав генеральний директор на дискусії на саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Сан-Франциско.

Альтман приєднався до інших керівників технологічних компаній, які також висловлюють позитивні перспективи стосовно штучного інтелекту, але вони визнають його потенційні ризики, особливо у зв'язку з виборами в США. ШІ може посилити деякі проблеми з дезінформацією.

Недостатнє розуміння нових ризиків, таких як персоналізовані переконання, може бути небезпечним.

Альтман підкреслює необхідність нагляду за штучним інтелектом і зазначає, що хоча великі регуляторні зміни наразі не потрібні, вони стануть необхідними в майбутньому.