Технології та штучний інтелект можуть позбавити роботи 26 млн людей протягом 5 років, - дослідження Світового економічного форуму
Унаслідок розвитку технологій на світовому ринку праці можуть розпочатися глобальні скорочення. Штучний інтелект повністю замінить деякі спеціальності
Про це інформує Bloomberg з посиланням на результати дослідження Світового економічного форуму в Женеві (ВЕФ).
Дослідження ВЕФ очікує, що майже 25% усіх робочих місць у світі зазнають змін протягом наступних п'яти років. Штучний інтелект стане "значним драйвером змін на ринку праці", але його вплив буде позитивним протягом наступних 5 років. Найбільше зростання зайнятості спричинять аналітика великих даних, технології управління та кібербезпека.
За прогнозами, поява застосунків ШІ, таких як ChatGPT, призведуть до витиснення та автоматизації багатьох професій, наприклад, касирів, кондукторів, бухгалтерів, йдеться у звіті.
Близько 75% опитаних компаній заявили, що планують впровадити технології штучного інтелекту протягом наступних п'яти років, що призведе до ліквідації близько 26 млн працівників.
Прогнозовані створені робочі місця та звільнення 2023-2027 рр.
Зараз штучний інтелект є меншою загрозою для перспектив робочої сили, ніж інші макроекономічні фактори, такі як зелений енергетичний перехід та перешоринг ланцюгів постачання. Це створить можливості для створення робочих місць завдяки інвестиціям.
У дослідженні ВЕФ було опитано понад 800 компаній, в яких сукупно працює 11,3 мільйона працівників у 45 країнах з усього світу.
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