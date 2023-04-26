Про це інформує Business Insider.

Нині музика, створена штучним інтелектом, яка імітує голоси виконавців, зокрема Дрейка та Ріанну, останніми тижнями поширювалася в Інтернеті й навіть потрапила на потокові платформи, такі як Spotify, викликаючи занепокоєння щодо порушення авторських прав.

"Я думаю, що штучний інтелект відмовляється від авторських прав, лейблів та медіакомпаній. Дійсно важливі питання, такі, як ім'я, фактичне авторське право, хто ним володіє, коли ви завантажуєте щось і стверджуєте, що це Дрейк, хоча насправді це може бути не так. Це виправдані побоювання", - вважає Ек.

Spotify працює з партнерами, аби знайти рішення щодо присутності штучного інтелекту в музиці, а також захистити творців і дозволити інновації на платформі.

Даніель Ек висловився після того, як найбільша у світі звукозаписна компанія Universal Music Group, сказала Spotify та Apple заборонити компаніям зі ШІ використовувати тексти й мелодії зі своїх матеріалів відповідно до авторських прав та навчати свої генеративні моделі в Universal.