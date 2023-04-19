Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що Ілон Маск неодноразово заявляв про потенційну небезпеку від штучного інтелекту, тож він вирішив створити власну альтернативу чат-боту ChatGPT, який матиме назву TruthGPT.

Маск наголосив, що його розробка буде "максимально шукаючим правду ШІ, який намагатиметься зрозуміти природу Всесвіту". Бізнесмен вважає, що штучний інтелект, який хоче зрозуміти людство, з меншою ймовірністю знищить його.

Видання нагадує, що раніше Маск назвав штучний інтелект "більш небезпечним", ніж автомобілі чи ракети, і підкреслив, що він може знищити людство.