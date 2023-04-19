Маск заявив, що створений ним штучний інтелект з меншою імовірністю захоче "знищити людство"
Бізнесмен Ілон Маск заявив, що штучний інтелект, який він планує створити, намагатиметься "зрозуміти природу Всесвіту" та з меншою імовірністю захоче "знищити людство"
Про це пише Bloomberg.
Зазначається, що Ілон Маск неодноразово заявляв про потенційну небезпеку від штучного інтелекту, тож він вирішив створити власну альтернативу чат-боту ChatGPT, який матиме назву TruthGPT.
Маск наголосив, що його розробка буде "максимально шукаючим правду ШІ, який намагатиметься зрозуміти природу Всесвіту". Бізнесмен вважає, що штучний інтелект, який хоче зрозуміти людство, з меншою ймовірністю знищить його.
Видання нагадує, що раніше Маск назвав штучний інтелект "більш небезпечним", ніж автомобілі чи ракети, і підкреслив, що він може знищити людство.
- Раніше повідомлялося, що мільярдер Ілон Маск працює над запуском стартапу зі штучного інтелекту, який буде конкурувати з виробником ChatGPT OpenAI
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