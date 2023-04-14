Ілон Маск планує запустити стартап зі штучним інтелектом, щоб конкурувати з OpenAI

Про це пише Financial Time із посиланням на людей, які знайомі з планами.

За словами людей, знайомих з планами технопідприємця, глава Tesla і Twitter збирає команду дослідників та інженерів у галузі штучного інтелекту. Маск також веде переговори з низкою інвесторів SpaceX і Tesla про вкладення грошей у його нове підприємство.

"За словами людей, обізнаних з цим проєкт, Маск придбав тисячі потужних графічних процесорів Nvidia для нового стартапу. Графічні процесори - це високопродуктивні чіпи, необхідні для створення великої мовної моделі - системи штучного інтелекту, здатної поглинати величезні обсяги контенту і створювати схоже на людське письмо або реалістичні зображення, подібно до технології, яка забезпечує роботу ChatGPT", - зазначили журналісти.

Ілон Маск і OpenAI не відповіли на запити про коментарі.