Ілон Маск планує запустити стартап зі штучним інтелектом, щоб конкурувати з OpenAI
Мільярдер Ілон Маск працює над запуском стартапу зі штучного інтелекту, який буде конкурувати з виробником ChatGPT OpenAI
Про це пише Financial Time із посиланням на людей, які знайомі з планами.
За словами людей, знайомих з планами технопідприємця, глава Tesla і Twitter збирає команду дослідників та інженерів у галузі штучного інтелекту. Маск також веде переговори з низкою інвесторів SpaceX і Tesla про вкладення грошей у його нове підприємство.
"За словами людей, обізнаних з цим проєкт, Маск придбав тисячі потужних графічних процесорів Nvidia для нового стартапу. Графічні процесори - це високопродуктивні чіпи, необхідні для створення великої мовної моделі - системи штучного інтелекту, здатної поглинати величезні обсяги контенту і створювати схоже на людське письмо або реалістичні зображення, подібно до технології, яка забезпечує роботу ChatGPT", - зазначили журналісти.
Ілон Маск і OpenAI не відповіли на запити про коментарі.
- Вашингтоні почали досліджувати можливі заходи для регулювання систем штучного інтелекту (ШІ), як от ChatGPT, оскільки виникають питання щодо його впливу на національну безпеку та освіту.
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