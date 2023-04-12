Щоб переконатися у безпеці та законності: США вивчають способи регулювання систем штучного інтелекту
Вашингтон досліджує можливі заходи для регулювання систем штучного інтелекту (ШІ), як от ChatGPT, оскільки виникають питання щодо його впливу на національну безпеку та освіту
Про це повідомляє Reuters.
Адміністрація Джо Байдена вивчає можливі заходи, які можуть забезпечити впевненість у законності, ефективності, етичності, безпеки системі ШІ, як от ChatGPT. Для цього уряд консультується з фахівцями Національного агентства з телекомунікацій та інформації США.
"Відповідальні системи штучного інтелекту можуть принести велику користь, але тільки якщо ми врахуємо їхні потенційні наслідки та шкоду. Щоб ШІ повністю розкрили свій потенціал, компанії та споживачі повинні мати можливість довіряти їм", - сказав адміністратор агентства Алан Девідсон.
Зазначається, що минулого тижня президент Байден заявив, що ще потрібно з'ясувати, чи є ШІ небезпечним.
"На мою думку, технологічні компанії зобов'язані переконатися, що їхні продукти безпечні, перш ніж випускати їх у світ", - сказав він.
Національне агентство з телекомунікацій та інформації планує підготувати звіт, в якому визначить, чи працюють системи ШІ, як от ChatGPT, так, як заявлено і не завдають шкоди.
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