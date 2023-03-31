Чат-бот OpenAI ChatGPT заблокували в Італії через порушення конфіденційності
Італійська служба захисту даних заборонила доступ до чат-бота OpenAI зі штучним інтелектом ChatGPT, посилаючись на ймовірні порушення конфіденційності
Про це пише Euronews.
У своїй заяві Національний орган Італії із захисту персональних даних повідомив, що 20 березня в ChatGPT "стався витік даних, що стосуються розмов користувачів і платіжної інформації передплатників платної послуги".
Рішення, яке набирає чинності "негайно", призведе до "тимчасового обмеження обробки даних італійських користувачів щодо (творця ChatGPT - ред.)OpenAI", - йдеться в повідомленні наглядового органу.
Довідка:
Чат-бот зі штучним інтелектом ChatGPT від компанії OpenAI став популярним наприкінці 2022 року. ШІ здатний швидко й упевнено відповідати на запитання різної складності, а також писати прозу, вірші або комп'ютерний код за командою.
- Нагадаємо, Чат-бот зі штучним інтелектом ChatGPT став доступним в Україні 18 лютого.
- У Китаї заборонили користування чат-ботом зі штучним інтелектом Chat-GPT, а регуляторам наказали не пропонувати його послуги, зважаючи на нецензуровані відповіді на запитання користувачів.
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