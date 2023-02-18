Чат-бот зі штучним інтелектом ChatGPT тепер доступний в Україні

Про це поінформував міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Україну вилучили зі списку країн, де розробники заблокували роботу ChatGPT. Однак міністр уточнив: програма не працюватиме на тимчасово окупованих територіях для запобігання поширенню антиукраїнської пропаганди.

"Дякую компанії OpenAI за правильне та цілком логічне рішення. Країна, яка бореться за свободу та прогрес, точно має право на доступ до революційних технологій", - написав Михайло Федоров.

Довідка:

Чат-бот зі штучним інтелектом ChatGPT від компанії OpenAI став популяризуватися наприкінці 2022 року. Прикметно, що ШІ здатний швидко й упевнено відповідати на запитання різної складності, а також писати прозу, вірші або комп'ютерний код за командою.