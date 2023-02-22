Китай заборонив чат-бот зі штучним інтелектом ChatGPT, держЗМІ закидали йому роботу на США
У Китаї заборонили користування чат-ботом зі штучним інтелектом Chat-GPT, а регуляторам наказали не пропонувати його послуги, зважаючи на нецензуровані відповіді на запитання користувачів
Про це пишуть в Nikkei Asia із посиланням на джерела.
У Китаї офіційно заборонили користуватися стартапом від Microsoft - ChatGPT. Однак деякі користувачі Інтернету мали доступ до нього за допомогою VPN та сторонніх програм, які пропонували послуги бота.
Зазначається, що регулятори в КНР тиснуть на технологічні компанії, зокрема Tencent Holdings і Ant Group, фінтех-філію Alibaba Group Holding та інші, аби ті припинили роботу з ChatGPT. Це відбувається "на тлі зростаючої тривоги в Пекіні через нецензуровані відповіді чат-бота на основі штучного інтелекту на запити користувачів".
Зокрема, за даними видання, техногіганти мають звітувати перед регуляторами, якщо вони планують запускати схожі сервіси.
"Ми вже були мішенню китайського регулятора (на тлі репресій технологічної індустрії в останні роки - редактори Nikkei Asia), тож навіть якби не було такої заборони, ми б ніколи не взяли на себе ініціативу додати ChatGPT на наші платформи, оскільки реакції (китайської влади - ред.) неконтрольовані", - зазначив співрозмовник журналістів.
Так, у понеділок державне ЗМІ China Daily опублікувало матеріал, де мовилося що чат-бот "може надати руку допомоги уряду США в його поширенні дезінформації та маніпулюванні глобальними наративами для власних геополітичних інтересів".
Довідка: Чат-бот зі штучним інтелектом ChatGPT від компанії OpenAI став популяризуватися наприкінці 2022 року. Прикметно, що ШІ здатний швидко й упевнено відповідати на запитання різної складності, а також писати прозу, вірші або комп'ютерний код за командою.
- Нагадаємо, Україну вилучили зі списку країн, де заблокована робота штучного інтелекту ChatGPT компанії OpenAI: тепер він доступний українським користувачам.
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