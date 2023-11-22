Очільник OpenAI Сем Альтман повернеться на свою посаду

Про це повідомила компанія OpenAI.

"Ми досягли принципової згоди щодо повернення Сема Альтмана в OpenAI як генерального директора з новим початковим складом правління у складі Брета Тейлора (голова), Ларрі Саммерса та Адама Д'Анджело. Ми співпрацюємо, щоб з’ясувати деталі. Щиро дякуємо за ваше терпіння", - йдеться у повідомленні.

Сам Сем Альтман написав, що він з нетерпінням чекає повернення до OpenA: "Коли я вирішив приєднатися до msft сонячного вечора, було зрозуміло, що це найкращий шлях для мене та команди. Завдяки новій дошці та підтримці w satya я з нетерпінням чекаю повернення до openai та розвитку нашого міцного партнерства з msft".