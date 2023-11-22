Очільник OpenAI Сем Альтман повернеться на свою посаду
Генеральний директор OpenAI Сем Альтман повернеться на посаду СЕО компанії після того, як Рада директорів звільнила його 18 листопада
Про це повідомила компанія OpenAI.
"Ми досягли принципової згоди щодо повернення Сема Альтмана в OpenAI як генерального директора з новим початковим складом правління у складі Брета Тейлора (голова), Ларрі Саммерса та Адама Д'Анджело. Ми співпрацюємо, щоб з’ясувати деталі. Щиро дякуємо за ваше терпіння", - йдеться у повідомленні.
Сам Сем Альтман написав, що він з нетерпінням чекає повернення до OpenA: "Коли я вирішив приєднатися до msft сонячного вечора, було зрозуміло, що це найкращий шлях для мене та команди. Завдяки новій дошці та підтримці w satya я з нетерпінням чекаю повернення до openai та розвитку нашого міцного партнерства з msft".
-
Рада директорів компанії OpenAI, яка займається розробкою штучного інтелекту, 18 листопада звільнила Сема Альтмана з посади голови правління, заявивши, що вона втратила впевненість у його здатності керувати компанією.
-
Сотні співробітників OpenAI закликали до відставки ради директорів компанії ChatGPT і погрожували звільнитися після усунення Сема Альтмана.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.18 Купівля 37.18Продаж 37.74
- EUR Купівля 40.19Продаж 41.16
- Актуальне
- Важливе