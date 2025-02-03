Натомість тут є один важливий нюанс. Усі вказані обсяги азербайджанського газу вже продані за довгостроковими експортними контрактами Грузії, Туреччині та європейським компаніям. До Європи постачання здійснюються за посередництвом TANAP та Трансадріатичного газопроводу. При цьому, компанія SOCAR є співвласником останнього й звісно, у першу чергу, зацікавлена у його завантаженні, а не української ГТС.

Таким чином, Азербайджан зараз не володіє й у подальші мінімум 10 років не володітиме достатніми вільними обсягами газу для здійснення транзиту територією України у значних обсягах (понад 5 млрд куб. м). Тому укладання з азербайджанською компанією контрактів з боку української ОГТСУ на транзит реальних значних фізичних обсягів газу з Азербайджану не є можливим. Якщо так станеться, то це буде 100% газова афера із реекспорту російського газу.

Однак реалізувати цю аферу достатньо складно також і через охолодження відносин між Баку із Москвою у зв'язку з недавньою авіакатастрофою з вини російської сторони. Та й непотрібно Азербайджану псувати свій імідж незрозуміло для чого. Тому розцінюю шанси на виконання цієї схеми, попри шалений лобізм Фіцо - Орбана, РФ та деяких наших ріднесеньких добродіїв, мінімальними. Читайте також: До Європи через Україну може надходити справжній газ з Азербайджану

Водночас Україні було б недоцільним відмовлятися від перемовин з Азербайджаном для укладання перспективних контрактів із постачання газу на ті вільні можливі невеликі позаконтрактовані експортні обсяги (2-3 млрд куб. м), що можуть утворитися у зв'язку зі зростанням видобутку в Азербайджані. Їх тоді варто було б доставляти через Грузію та Туреччину й далі Трансбалканським газопроводом до ГТС України. Вже далі потрібно дивитися баланс і вирішувати, чи реалізовувати азербайджанський ресурс на внутрішньому ринку, чи постачати його до Словаччини або Польщі або ж до Молдови.