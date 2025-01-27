За словами Зеленського, питання транзиту газу він обговорював з президентом Азербайджану Алієвим на полях Всесвітнього економічного форуму у Давосі. На переговорах з Алієвим йшлося про використання української інфраструктури для транспортування азербайджанського газу, якщо Європі це потрібно .

Оскільки багато запитів, що це означає, адже схема з азербайджанським газом була нещодавно відкинута Україною, то пояснюю.

Мова, дійсно, може йти про постачання газу з Азербайджану ( справжнього, не замаскованого під азербайджанський, російського ) за маршрутом з родовища Шах-Деніз на Каспії через Азербайджан, Грузію, Туреччину до Болгарії, а звідти реверсом Трансбалканського газопроводу через Румунію та Україну до Молдови.

У такий спосіб можна виручити Молдову, але не сепаратистський гнійник в Тирасполі. Цифри про обсяги азербайджанського газу, які нібито є для експорту в Європу — то на віддалене майбутнє. Той надлишок, який є зараз — то він десь так на пару мільярдів кубів, чого якраз вистачить Молдові.

І ще одне. Після знищення російською ППО азербайджанського літака, навряд чи Путіну вдасться умовити Алієва замаскувати газ від "Газпрому" під газ від азербайджанської SOCAR.

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Про автора. Михайло Гончар, експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин

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