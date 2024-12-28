Це не просто відвертий шантаж, це відкриття "західного фронту" проти України. Він йде на це свідомо. Практично, Словаччина під орудою Фіцо остаточно переходить в табір Коаліції зла, подібно Угорщині, але навіть Орбан не заходив так далеко у своїй антиукраїнських діях.

Зверніть увагу, що про транзит газу через Україну заговорив і Орбан, який раніше разом з Сіярто неодноразово висловлювався, що більше не потребує його, оскільки отримує газ по незалежному від України маршруту (через "Турецький потік"). А тут раптом згадав. "Ми зараз пробуємо трюк... що, якби газ, коли він потрапляє на територію України, вже не був би російським, а був би у власності покупців. Таким чином, газ, який потрапляє в Україну, більше не буде російським, а буде угорським… Угорщина не відмовлятиметься від українського транзитного маршруту для газу", - сказав Орбан. Як відомо, трюк з російською нафтою, перейменованою на угорську на білорусько-українському кордоні, Орбану вдався кілька місяців тому. А з газом Фіцо не вдається. Чому б не спробувати і з газом, йому, Орбану?

Але не поспішайте з висновком. Це не той випадок, коли з Орбаностану поспішають на допомогу Фіцоленду. Приготуйтеся до несподіваного повороту! Тримайте в пам'яті, що газовий плеймейкер сидить не в Будапешті, і не в Братиславі. Він в Москві перебуває.

Читайте також: Усі російські війни — це війни за газ. В Україні та Сирії теж

Орбан виступив на брифінгу в суботу 21-го, а вже в неділю Фіцо був у Москві, хоча його візит взагалі спочатку анонсувався на понеділок, про що повідомляв чомусь сербський президент Вучич. Чому такий поспіх?

Путіну конче необхідне транзитний маршрут через Україну, бо Шольц не хоче запускати в експлуатацію вцілілу нитку ПП2, а поляки — поновлювати роботу Ямал – Європа. А, отже, у Путіна є тільки два газових маршрути в ЄС – прямий через Україну (по трубі газопроводу "Прогрес" або ж Ямбург – Суджа – Ужгород / Велке Капушани) та кривий – з Сибіру до Чорного моря, через море другою ниткою "Турецького потоку" на Балкани й звідти малопотужним "Балканським потоком" через Болгарію та Сербію до Угорщини. Звісно, прямий маршрут краще і дешевше, але його Україна закриває. Лишається лише одна та й та крива і вузенька газова стежка в Європу через турецький маршрут.

А тому Кремль робить відчайдушні спроби зберегти транзит через Україну. Він вирішив заохотити своїх посіпак й активізувати їх не тільки на газовому фронті. Виставлено "призовий фонд" на суму приблизно 1,2 млрд дол. США. Звідки? У Газпрому зараз не те що зайвого мільярда немає, але радий і сумам на порядок меншим.

Поінформоване джерело вказує на те, що Газпром "знайшов" мільярд з гаком для Кремля як призовий фонд для спільників в ЄС і НАТО, адже їх послуги з блокування і розколу цих організацій того варті.

1,2 млрд доларів – це приблизно стільки Газпром недоплатив Нафтогазу за чинною угодою. Адже, скоротивши обсяги транзиту через Україну з другої половини 2022-го, він зменшив і оплату, хоча це є порушенням договірних умов. Адже в договорі 2019 року зафіксовано принцип "транспортуй чи плати", і незалежно від того, скільки газу прокачується, Газпром має сплачувати за контрактний обсяг в 40 млрд куб. м на рік, тобто майже 1,3 млрд дол. США щорічно. Фактично ж Газпром зменшив оплату до рівня приблизно 800 млн дол. США, тобто за 2,5 роки Нафтогазу не було доплачено десь 1,2 млрд дол. США.

Читайте також: Ударами по енергетиці Путін прагне розколоти Україну

Звісно, Нафтогаз подався в арбітраж (у Швейцарії), і з високим ступенем ймовірності арбітраж винесе рішення на його користь (очікується десь у квітні-травні). Однак, зрозуміло, що Газпром нічого сплачувати не буде. Проте, 1,2 млрд дол. США він зекономив через недоплату Нафтогазу за послуги згідно з договором. Так само зрозуміло, що цих грошей немає фактично, але розвести своїх європейських спільників можна. Натуральна оплата їхніх послуг може бути здійснена газом.

Якимось чином Орбану стало відомо раніше, що у разі вичавлювання з Зеленського згоди на транзит "неросійського" блакитного палива ("азербайджанського", "угорського", "словацького" чи газу якогось "міжнародного консорціуму"), Газпром за вказівкою Кремля, надасть спеціальну знижку на експортований газ й чітко визначений імпортер в Європі матиме відповідну маржу, й реалізувавши ресурс на ринку, отримає кешем обіцяну винагороду.

Так чи інакше такими "чітко визначеними імпортерами" будуть компанії, що працюють традиційно з "Газпромом" під контролем Орбана в Угорщині (МОЛ) та Фіцо в Словаччині (СПП).

По суті, Кремль організував змагання між Орбаном та Фіцо за призові гроші. Бачачи, що Фіцо явно не в змозі умовити Зеленського, а Орбану трюк з нафтою вдався доволі успішно, у Кремлі вирішили зіштовхнути лобами спраглих за газом з дисконтом своїх європосіпак. Поступатись Орбану Фіцо явно не хоче, тому швидко чкурнув у Москву, де його радо прийняли достроково – в неділю, а не в понеділок.

Отже, боротьба за мільярд триває, в Кремлі потішаються, але очевидно дедалі більше бачать, що центральноєвропейські посіпаки своєю поведінкою породжують дедалі більш негативну реакцію в Брюсселі та Вашингтоні. Особливо в контексті намірів Трампа, який хоче, щоб Європа купувала американський газ, а не російський.

Візит в Москву ніскільки не наблизив Фіцо до успіху, а ось ризики для нього зросли в Братиславі, де відбулись не тільки протести опозиції, але й з’явився інтерес до нього з боку Генеральної прокуратури. Припускаю, що там щось знають більше…

Фіцо вирішив грати далі прямим шантажем зі свого боку, а президента Пеллегріні спрямував на створення "заохочення" для України. Останній заявив, що готовий буде відвідати Україну з візитом, якщо вирішиться питання з транзитом. Ось такий дитячий садок твориться в Братиславі.

Нам важливо зберігати стійкість і не піддаватись тиску з боку "троянських коней" Путіна. І звісно ж, слід звернути увагу Єврокомісії на дії Братислави та Будапешта, які не просто порушують, а ігнорують політику ЄС, бувши його членами та отримуючи кошти з союзного бюджету, причому в обсягах значно більших за обіцяні мільярди з Москви. Брюсселю давно пора зрозуміти, що Угорщина Орбана та Словаччина Фіцо перетворені Кремлем в Орбаностан і Фіцоленд – плацдарми російської агресії в Європі зсередини ЄС і НАТО.

P.S. Тяга до альянсів з кривавими диктаторами успадкована словацькими політиками з часів II Світової. На нижчому фото Йозеф Тісо з Адольфом Гітлером.

Джерело

Про автора. Михайло Гончар, експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.