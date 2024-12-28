Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Фіцо йде ва-банк
OPINION

Фіцо йде ва-банк

Михайло Гончар
28 грудня, 2024 субота
10:00
Погляд

За його словами, Братислава у разі потреби, тобто, коли Київ не погодиться на продовження транзиту, припинить постачання електроенергії в Україну

Зміст

Це не просто відвертий шантаж, це відкриття "західного фронту" проти України. Він йде на це свідомо. Практично, Словаччина під орудою Фіцо остаточно переходить в табір Коаліції зла, подібно Угорщині, але навіть Орбан не заходив так далеко у своїй антиукраїнських діях.  

Зверніть увагу, що про транзит газу через Україну заговорив і Орбан, який раніше разом з Сіярто неодноразово висловлювався, що більше не потребує його, оскільки отримує газ по незалежному від України маршруту (через "Турецький потік"). А тут раптом згадав. "Ми зараз пробуємо трюк... що, якби газ, коли він потрапляє на територію України, вже не був би російським, а був би у власності покупців. Таким чином, газ, який потрапляє в Україну, більше не буде російським, а буде угорським… Угорщина не відмовлятиметься від українського транзитного маршруту для газу", - сказав Орбан. Як відомо, трюк з російською нафтою, перейменованою на угорську на білорусько-українському кордоні, Орбану вдався кілька місяців тому.  А з газом Фіцо не вдається. Чому б не спробувати і з газом, йому, Орбану? 

Але не поспішайте з висновком. Це не той випадок, коли з Орбаностану поспішають на допомогу Фіцоленду.  Приготуйтеся до несподіваного повороту! Тримайте в пам'яті, що газовий плеймейкер сидить не в Будапешті, і не в Братиславі. Він в Москві перебуває.

Читайте також: Усі російські війни — це війни за газ. В Україні та Сирії теж

Орбан виступив на брифінгу в суботу 21-го, а вже в неділю Фіцо був у Москві, хоча його візит взагалі спочатку анонсувався на понеділок, про що повідомляв чомусь сербський президент Вучич. Чому такий поспіх?

Путіну конче необхідне транзитний маршрут через Україну, бо Шольц не хоче запускати в експлуатацію вцілілу нитку ПП2, а поляки — поновлювати роботу Ямал – Європа. А, отже, у Путіна є тільки два газових маршрути в ЄС – прямий через Україну (по трубі газопроводу "Прогрес" або ж Ямбург – Суджа – Ужгород / Велке Капушани) та кривий – з Сибіру до Чорного моря, через море другою ниткою "Турецького потоку" на Балкани й звідти малопотужним  "Балканським потоком" через Болгарію та Сербію до Угорщини. Звісно, прямий маршрут краще і дешевше, але його Україна закриває. Лишається лише одна та й та крива і вузенька газова стежка в Європу через турецький маршрут.  

А тому Кремль робить відчайдушні спроби зберегти транзит через Україну. Він вирішив заохотити своїх посіпак й активізувати їх не тільки на газовому фронті. Виставлено "призовий фонд" на суму приблизно 1,2 млрд дол. США. Звідки? У Газпрому зараз не те що зайвого мільярда немає, але радий і сумам на порядок меншим. 

Поінформоване джерело вказує на те, що Газпром "знайшов" мільярд з гаком для Кремля як призовий фонд для спільників в ЄС і НАТО, адже їх послуги з блокування і розколу цих організацій того варті.

1,2 млрд доларів – це приблизно стільки Газпром недоплатив Нафтогазу за чинною угодою. Адже, скоротивши обсяги транзиту через Україну з другої половини 2022-го, він зменшив і оплату, хоча це є порушенням договірних умов. Адже в договорі 2019 року зафіксовано принцип "транспортуй чи плати", і незалежно від того, скільки газу прокачується, Газпром має сплачувати за контрактний обсяг в 40 млрд куб. м на рік, тобто майже 1,3 млрд дол. США щорічно. Фактично ж Газпром зменшив оплату до рівня приблизно 800 млн дол. США, тобто за 2,5 роки Нафтогазу не було доплачено десь 1,2 млрд дол. США. 

Читайте також: Ударами по енергетиці Путін прагне розколоти Україну

Звісно, Нафтогаз подався в арбітраж (у Швейцарії), і з високим ступенем ймовірності арбітраж винесе рішення на його користь (очікується десь у квітні-травні). Однак, зрозуміло, що Газпром нічого сплачувати не буде. Проте, 1,2 млрд дол. США він зекономив через недоплату Нафтогазу за послуги згідно з договором. Так само зрозуміло, що цих грошей немає фактично, але розвести своїх європейських спільників можна. Натуральна оплата їхніх послуг може бути здійснена газом. 

Якимось чином Орбану стало відомо раніше, що у разі вичавлювання з Зеленського згоди на транзит "неросійського" блакитного палива ("азербайджанського", "угорського", "словацького" чи газу якогось "міжнародного консорціуму"), Газпром за вказівкою Кремля, надасть спеціальну знижку на експортований газ й чітко визначений імпортер в Європі матиме відповідну маржу, й реалізувавши ресурс на ринку, отримає кешем обіцяну винагороду.

Так чи інакше такими "чітко визначеними імпортерами" будуть компанії, що працюють традиційно з "Газпромом" під контролем Орбана в Угорщині (МОЛ) та Фіцо в Словаччині (СПП). 

По суті, Кремль організував змагання між Орбаном та Фіцо за призові гроші. Бачачи, що Фіцо явно не в змозі умовити Зеленського, а Орбану трюк з нафтою вдався доволі успішно, у Кремлі вирішили зіштовхнути лобами спраглих за газом з дисконтом своїх європосіпак. Поступатись Орбану Фіцо явно не хоче, тому швидко чкурнув у Москву, де його радо прийняли достроково – в неділю, а не в понеділок. 

Отже, боротьба за мільярд триває, в Кремлі потішаються, але очевидно дедалі більше бачать, що центральноєвропейські посіпаки своєю поведінкою породжують дедалі більш негативну реакцію в Брюсселі та Вашингтоні. Особливо в контексті намірів Трампа, який хоче, щоб Європа купувала американський газ, а не російський. 

Візит в Москву ніскільки не наблизив Фіцо до успіху, а ось ризики для нього зросли в Братиславі, де відбулись не тільки протести опозиції, але й з’явився інтерес до нього з боку Генеральної прокуратури. Припускаю, що там щось знають більше…

Фіцо вирішив грати далі прямим шантажем зі свого боку, а президента Пеллегріні спрямував на створення "заохочення" для України. Останній заявив, що готовий буде відвідати Україну з візитом, якщо вирішиться питання з транзитом. Ось такий дитячий садок твориться в Братиславі.

Нам важливо зберігати стійкість і не піддаватись тиску з боку "троянських коней" Путіна. І звісно ж, слід звернути увагу Єврокомісії на дії Братислави та Будапешта, які не просто порушують, а ігнорують політику ЄС, бувши його членами та отримуючи кошти з союзного бюджету, причому в обсягах значно більших за обіцяні мільярди з Москви. Брюсселю давно пора зрозуміти, що Угорщина Орбана та Словаччина Фіцо перетворені Кремлем в Орбаностан і Фіцоленд – плацдарми російської агресії в Європі зсередини ЄС і НАТО. 

P.S. Тяга до альянсів з кривавими диктаторами успадкована словацькими політиками з часів II Світової. На нижчому фото Йозеф Тісо з Адольфом Гітлером.

Джерело

Про автора.  Михайло Гончар, експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
Україна
Росія
газ
Словаччина
Володимир Путін
газопровід
Угорщина
Війна з Росією
Віктор Орбан
Роберт Фіцо
Енергетика
Читайте також:
Паулюс Саударгас
Автор Альона Мишакова
26 грудня, 2024 четвер
Вигоди інтеграції до ЄС очевидні — це відчутні економічні та соціальні трансформації. Депутат Європарламенту Паулюс Саударгас розповів Еспресо про перспективи вступу України до Євросоюзу
Паулюс Саударгас
Автор Альона Мишакова
26 грудня, 2024 четвер
Вигоди інтеграції до ЄС очевидні — це відчутні економічні та соціальні трансформації. Депутат Європарламенту Паулюс Саударгас розповів Еспресо про перспективи вступу України до Євросоюзу
Автор Марина Клюєва
26 грудня, 2024 четвер
Ситуація з кожним днем для них погіршується, - капітан запасу ВМС ЗСУ Риженко про аварію танкерів у Керченській протоці
Київ
+0.2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.75
    Купівля 41.75
    Продаж 42.26
  • EUR
    Купівля 43.53
    Продаж 44.19
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
28 грудня
10:21
Покровськ
Покровськ аварійно знеструмлений, - МВА
10:15
новини Львівщини
Російська армія обстріляла Херсон: є постраждалий
10:15
У ГУР розповіли, скільки далекобійних ракет накопичила Росія
10:08
шахед
Сили оборони уразили склад зберігання "шахедів" в Орловській області РФ
10:00
Огляд
Українська культура на міжнародній арені: 2024 рік у фактах та цифрах
09:58
Цьогоріч Нацполіція зафіксувала 341 підпал авто військових
09:09
Із початку січня у Києві працюватимуть 78 пунктів прийому новорічних ялинок. Перелік
08:54
ППО
Сили ППО за ніч знищили 15 ворожих БПЛА
08:32
Донецька область
Минулої доби росіяни поранили двох мирних жителів Донеччини
08:21
Партизани розвідали Брянський завод, який забезпечує електронікою російські ракети та винищувачі
08:19
Оновлено
ЗСУ
На фронті за добу відбулося 162 боєзіткнення: ворог активізувався на Лиманському напрямку
08:05
втрати окупантів
Майже 1700 окупантів, 7 танків і 29 артсистем: втрати армії РФ за добу на фронті
08:00
OPINION
Сторони конфлікту? Ні — нападник та жертва
08:00
Огляд
Фейки, егоїзм і українське себепізнання - 5 книг про упередженість
07:52
дрон
Українські дрони здатні бити по цілях на відстані до 2 тис. км, - ГУР
07:48
Оновлено
РФ атакувала Україну безпілотниками: у Миколаєві виникли дві пожежі
07:22
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
У 2025 році РФ збільшить виробництво "шахедів" для зимових ударів по Україні, - ISW
07:00
суд, суддя
На Чернігівщині ексмера засудили до двох років в'язниці за поширення ворожої пропаганди
06:47
Оновлено
Бєлгород
У трьох областях РФ заявили про атаку безпілотників
06:37
В ООН заявили, що Ізраїль обстріляв аеропорт у Ємені, коли там приземлився літак із сотнями цивільних
06:21
залізниця
Китай, Киргизстан та Узбекистан будують залізницю в обхід Росії
04:47
підземна школа у Харкові
В Україні будують понад 139 підземних шкіл, - МОН
03:29
Нігерія
Військовий літак у Нігерії помилково скинув бомби на цивільних: щонайменше 10 загиблих
02:54
Володимир Зеленський
Зеленський запросив в Україну президента Аргентини Мілея
02:22
Джон Кірбі
Білий дім оголосить про новий пакет допомоги Україні найближчими днями, - Кірбі
01:57
Канцлер Німеччини Олаф Шольц
Шольц вважає, що Путін зазнав поразки в Україні по усіх пунктах
01:11
Володимир Зеленський
Зеленський підписав указ про впровадження нового свята
00:51
РФ вдарила ракетою по Кривому Рогу
Ракетний удар РФ по Кривому Рогу 24 грудня: троє постраждалих перебувають у важкому стані
2024, п'ятниця
27 грудня
23:56
Олександр Зінченко, Арсенал, АПЛ
Моурінью зажадав від свого клубу підписати Зінченка, - ЗМІ
23:05
Держсекретар США Ентоні Блінкен (ліворуч) і міністр закордонних справ України Андрій Сибіга
Сибіга та Блінкен обговорили посилення ППО України
22:48
школа
Уряд виділив 4,6 млрд грн на доплати вчителям: отримуватимуть додаткову 1 тис. грн із січня
22:41
Окупанти зберігають мішки з мазутом після аварії танкерів на недобудованій АЕС у Криму, - краєзнавець
22:37
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
DeepState про Курахівський напрямок: після окупації Роздольного росіяни створили зі селища хаб для накопичення піхоти
22:20
психолог Валентин Кім
Як не втратити себе на порозі світового конфлікту: пояснює психолог Кім
21:59
Роберт Фіцо
Фіцо пригрозив Україні припинити постачання електроенергії через відмову від транзиту російського газу
21:53
Петр Павел
Президент Чехії Павел отримав від українських військових подарунок з фронту
21:46
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Відповідь НАТО на "Орешник", нові американські гармати та ситуація на фронті. Колонка Сергія Згурця
21:40
Володимир Зеленський
"Якщо Китай щирий у своїх заявах, потрібен відповідний вплив на Пхеньян": Зеленський провів Ставку
21:40
PR
Яка в Україні найбільша область?
21:19
електроенергія
У Молдові затвердили заходи, аби знизити споживання електроенергії в години пік
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV