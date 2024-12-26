Цього разу йому вдалось розвалити низку генерувальних об’єктів на лівобережній Україні (плюс ще один на заході). Тому відключення світла тепер з нами надовго.

Так, зараз не катастрофа. Просто дефіцит енергії різко збільшився, і можна перебитись плановими відключеннями по дві черги з шести. Не звикати))) Але якщо наступний удар по розподільчих підстанціях виявиться теж вдалим для Путіна, то може стати вже охєрєнно хєрово. Причому не всій Україні. Читайте також: У війні на виснаження цивільне населення — найслабша ланка

Я не видам військового секрету, бо Путін це бачить і так, та він так і цілиться. Отже, рашисти вибивають нам рештки виробництва енергії на умовно лівобережній Україні (відносно енерговісі Україні, вона не збігається з Дніпром). А це означає, що Харків, Суми, Дніпро, Кривий Ріг, Київ, Запоріжжя отримують енергію з умовно правобережної України, на якій і працюють всі наші атомні станції.

Тобто, це як генератор стоїть на одній половині будинку, а друга половина будинку заживлена від нього через переноску. Тепер достатньо в’ї*ати по переносці – і друга половина будинку залишиться без світла взагалі. А частина будинку з генератором буде світитись, як ні в чому не бувало.

І це неминуче призведе до того, що лівобережні звинувачуватимуть правобережних у тому, що тилові жирують при світлі люстр, а на прифронтові регіони всі забили. Та ще й електрику за кордон гонять, суки (в це зараз вірять майже 30% українців).

Піар-аси Галущенка мають зараз з трусів виплигнуть, щоб приготувати громадську думку до цього. Бо це буде неймовірно поживна історія для рашистських ІПСО. Треба вже зараз пояснювати людям в якому піз**ці ми вже є. Читайте також: Завершення війни: сценаріїв меншає

Так, прийдеться пояснити чому Міненерго не забезпечило вчасно створення розподіленої газової генерації. Так, доведеться признаться Зеленському, що в погоні за наживою на "Великому атомному будівництві" просто спи*дили кількадесят мільярдів з літнього підвищення ціни електрики. А за розпилом ніколи було голову підняти, щоб зайнятись справді необхідними речами.

Але якщо цього не зробити, то вже скоро Схід і Захід матимуть чергову лінію розколу.

…Коли буде наступна ракетна атака, я не знаю. За великим рахунком, на її підготовку треба десь тиждень. Тому може бути й Новий рік. А може бути й на російське Різдво. Якщо чесно, я вже забув – чи були у нас новорічні святи без ударів.