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OPINION

Ударами по енергетиці Путін прагне розколоти Україну

Юрій Ніколов
26 грудня, 2024 четвер
16:00
Погляд

Учорашня ракетна атака, на жаль, виявилась гіршою для нас, ніж пару попередніх ударів Путіна*

Зміст

Цього разу йому вдалось розвалити низку генерувальних об’єктів на лівобережній Україні (плюс ще один на заході). Тому відключення світла тепер з нами надовго.

Так, зараз не катастрофа. Просто дефіцит енергії різко збільшився, і можна перебитись плановими відключеннями по дві черги з шести. Не звикати))) 

Але якщо наступний удар по розподільчих підстанціях виявиться теж вдалим для Путіна, то може стати вже охєрєнно хєрово. Причому не всій Україні.

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Я не видам військового секрету, бо Путін це бачить і так, та він так і цілиться. Отже, рашисти вибивають нам рештки виробництва енергії на умовно лівобережній Україні (відносно енерговісі Україні, вона не збігається з Дніпром). А це означає, що Харків, Суми, Дніпро, Кривий Ріг, Київ, Запоріжжя отримують енергію з умовно правобережної України, на якій і працюють всі наші атомні станції. 

Тобто, це як генератор стоїть на одній половині будинку, а друга половина будинку заживлена від нього через переноску. Тепер достатньо в’ї*ати по переносці – і друга половина будинку залишиться без світла взагалі. А частина будинку з генератором буде світитись, як ні в чому не бувало. 

І це неминуче призведе до того, що лівобережні звинувачуватимуть правобережних у тому, що тилові жирують при світлі люстр, а на прифронтові регіони всі забили. Та ще й електрику за кордон гонять, суки (в це зараз вірять майже 30% українців).

Піар-аси Галущенка мають зараз з трусів виплигнуть, щоб приготувати громадську думку до цього. Бо це буде неймовірно поживна історія для рашистських ІПСО. Треба вже зараз пояснювати людям в якому піз**ці ми вже є. 

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Так, прийдеться пояснити чому Міненерго не забезпечило вчасно створення розподіленої газової генерації. Так, доведеться признаться Зеленському, що в погоні за наживою на "Великому атомному будівництві" просто спи*дили кількадесят мільярдів з літнього підвищення ціни електрики. А за розпилом ніколи було голову підняти, щоб зайнятись справді необхідними речами.

Але якщо цього не зробити, то вже скоро Схід і Захід матимуть чергову лінію розколу. 

…Коли буде наступна ракетна атака, я не знаю. За великим рахунком, на її підготовку треба десь тиждень. Тому може бути й Новий рік. А може бути й на російське Різдво. Якщо чесно, я вже забув – чи були у нас новорічні святи без ударів. 

Ну і так. Незалежно від ударів дефіцит енергії збільшуватиметься при похолоданні. Поки Бог любить нас, не дає піти жорстким мінусам. Це дозволяє петляти.

*Публікується зі збереженням стилю автора

Джерело

Про автора. Юрій Ніколов, журналіст

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Україна
Володимир Путін
Війна з Росією
ракетний удар
блекаут
Енергетика
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