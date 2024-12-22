Сенсом народного тренду стане бажання колективного українця від'єднатися від цієї вини взагалі. Це Захід, Зеленський, Рада, еліти, Путін, Трамп, але тільки не народ України.

У війні на виснаження цивільне населення — найслабша ланка. І вона зараз найлегша мішень воєнної машини Росії.

У Клаузевіца є просто феноменальне чітке спостереження: "Діяльність на війні ніколи не буває спрямована тільки проти однієї лише матерії; вона завжди також спрямована проти моральних сил, що дають життя цієї матерії, і відокремити одне від іншого неможливо". Читайте також: "Холодна осінь 2024-го"

Моральні сили України — це мобілізація, повага до ЗСУ, волонтерська співучасть, донати, військові податки, оборонна індустрія. Якщо її роз'їсти — перемога буде у ворога дуже швидко.

Проблема в тому, що через нерозуміння вирішального моменту історичного часу для держави, корупційні витівки чиновників, безкарні перегини в діяльності ТЦК, політичні ігри влади, катастрофічне ігнорування значення власного ОПК роблять "моральні сили" України від'ємними своїми ж діями.