"Холодна осінь 2024-го"
Тривала війна на виснаження у певний момент вступає в етап, коли починає сама себе зупиняти
Бо її меню вже стало убогим, а тренд одноманітним.
Навіть якщо це суперечить волі політиків, діям генералів та моралі суспільства.
Саме це почалось зараз в генезі нашої війни. Вона починає сама себе гальмувати через ресурсний знос, психологічну втому, брак воєнно-мистецького азарту.
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Політики змушені на всякий випадок підстраховуватись мирними треками, генерали — з останніх сил вдаватись до клавзевіцьких трюків, а суспільство вчиться миритися з власними травмами й шрамами.
Хтось через екзистенційний страх смерті, хтось через безсилля свого показного патріотизму. Хтось через кенселинг всього, що з війною асоціюється. "Най мені все це здалось...".
Починається "холодна осінь 2024-го".
Про автора. Олег Постернак, політтехнолог, політичний консультант, член Асоціації професійних політичних консультантів України
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