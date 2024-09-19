Бо її меню вже стало убогим, а тренд одноманітним.

Навіть якщо це суперечить волі політиків, діям генералів та моралі суспільства.

Саме це почалось зараз в генезі нашої війни. Вона починає сама себе гальмувати через ресурсний знос, психологічну втому, брак воєнно-мистецького азарту.

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Політики змушені на всякий випадок підстраховуватись мирними треками, генерали — з останніх сил вдаватись до клавзевіцьких трюків, а суспільство вчиться миритися з власними травмами й шрамами.

Хтось через екзистенційний страх смерті, хтось через безсилля свого показного патріотизму. Хтось через кенселинг всього, що з війною асоціюється. "Най мені все це здалось...".

Починається "холодна осінь 2024-го".

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Про автора. Олег Постернак, політтехнолог, політичний консультант, член Асоціації професійних політичних консультантів України

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