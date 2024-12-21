Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Завершення війни: сценаріїв меншає
OPINION

Завершення війни: сценаріїв меншає

Ростислав Павленко
21 грудня, 2024 субота
16:00
Погляд

З наближенням третіх роковин повномасштабного російського вторгнення (і 11 - початку нинішнього етапу війни з ордою) вся розбіжність сценаріїв, схоже, зменшується до трьох

Зміст

1. Магічний

Трапляється щось, що нас усіх рятує чудесним чином. "Чорний лебідь", "Бог з машини", "Рояль у кущах" - назв феномену не бракує.

Наприклад, Трамп і його оточення настільки обуряться черговим масовим ракетно-дроновим обстрілом України, що ми отримаємо масовану допомогу без обмежень її застосування. Одночасно цільовими санкціями буде обвалено, наприклад, ринок нафти, і перекрито шляхи постачання напівпровідників до Росії. 

У вогні, диму і голоді в Кремлі отруюють (душать, ріжуть, потрібне підкреслити) Путіна — і Вільний Світ святкує перемогу, заливаючи Україну інвестиціями. Які наше керівництво мудро вкладає в галузі розвитку, роблячи нашу країну регіональним лідером.

Оцінку вірогідності такого сценарію залишаю на розсуд читачів.

Читайте також: Як поламати "Вісь зла"?

2. Інерційний

Це той, який прийде, якщо нічого не змінювати. Продовжувати в тому ж дусі.

Трамп і компанія висунули Путіну пропозицію щодо припинення вогню. 

Услід за своїми міньйонами, Путін відповідає образливо — ще й запускає ракетно-дронову атаку.

Зеленський, Єрмак і офіс-менеджери продовжують дратувати західний істеблішмент, скликати саміти миру і проголошувати плани незламності - "а то Захід буде винен, це ж усі глядачі марафону і читачі телеграм-помийок знають".

Трамп вимагає від України подальших поступок заради "припинення жахливого кровопролиття" (ну, подумаєш, ну, дозвольте ту російську мову і московську церкву, та і НАТО вам не надо). 

А від європейських союзників вимагає більше витрачати на безпеку, і на допомогу Україні зокрема.

Європейський дипломатичний трек очолює Єрмак...

Читайте також: Для миру потрібно одне: щоб Росія відмовилася від самої суті імперії

Україна змушена або відчайдушно відбиватися в умовах скорочення допомоги, неефективного використання коштів, запізнень з фортифікацією, мобілізацією, корупції та провалів у виробництві... 

... або погоджуватись на принизливі умови, які не зрозуміє суспільство. У першу чергу ті, хто воював.

Що далі? Вивчіть історію Веймарської республіки. 

Не хочеться про це і думати.

А як не хочеться — то треба звернути з протореного шляху до катастрофи.

Читайте також: Поки що немає бачення післявоєнного світу

Бо є ще сценарій 3. "Міні-макс"

Коли країна веде війну проти переважаючого ворога, власні ресурси в безладі, а союзники — в сумнівах, треба зосереджуватись.

З усіх можливих варіантів дії треба обирати той, який веде до оптимального використання ресурсів і можливостей: мінімальних власних витрат діяльності та завдання ворогу максимальних втрат. 

Подібну задачу називають ще "міні-максом".

Такі задачки "міні-максу" вирішують студенти-першокурсники; але нинішні можновладці на першому курсі займались іншим.

Що забере менше ресурсів: 

  • навчити колишніх шоу-майстрів історії дипломатії та міжнародному протоколу, тонкощам "високої англійської" і психологічним прийомам бізнесмена-мультимільйонера? Чи відразу залучити для переговорів людину, яка посідає відповідні властивості?
  • доручити виробництво дронів і РЕБ чиновникам середньої руки та ІТ-спеціалістам, дозволити їм пробувати й помилятись — чи провести конкурс між готовими проєктами, оцінюючи не політичну лояльність, а результативність дослідницьких зразків?
  • терпіти експерименти  в управлінні економікою і податковій політиці з боку кабінетних учених з досвідом роботи на нині розшукуваних зрадників — чи прибрати перепони роботи підприємств, дослухавшись до порад практиків?

І таких простих питань можна ставити досхочу в будь-якій сфері. Правильні відповіді на них і забезпечать поворот в оптимальний сценарій.

Але Україна від цього дуже далека... а з кожним упущеним днем інерція зростає. 

Вікно можливостей позитивно здивувати світ, знов стати безумовно "good guys", а не вічно роздратованими прохачами, стрімко зачиняється. 

А керівництво, яке зобов'язане цим вікном скористатись, продовжує ігнорувати можливості.

P.S. ... У 2019 році зі зрозумілих причин був популярним пакистанський (здається) мультфільм "Король Віслюк". 

Сюжет там, хоч і змалював винятково точно анатомію приходу до влади й початку правління популістів, закінчився хепі-ендом. 

Тому що головний герой справився з головною задачею. На кожен напрямок управління був зрештою призначений той, хто найбільше тямив, а не той, хто найкраще підлизувався. Такий от "Уряд національної єдності", який виявився успішним.

Однак це — казка. А в суворій реальності розкручується маховик інерційного сценарію...

Джерело

Про автора. Ростислав Павленко, український політик, політолог, політтехнолог, викладач. Народний депутат України IX скликання

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Світ
Економіка
Україна
Росія
політика
Війна з Росією
допомога Україні
переговори з РФ
Читайте також:
Петер Сіярто
Автор Дар'я Куркіна
20 грудня, 2024 п'ятниця
США дозволили Угорщині платити РФ за газ через підсанкційний Газпромбанк. У МЗС України відреагували
Енергетика
Автор Катерина Ганжа
19 грудня, 2024 четвер
У Росії заявили, що Грузія та Азербайджан готові допомогти їм з дефіцитом електроенергії
Автор Світлана Кравченко
21 грудня, 2024 субота
У російській Казані дрони атакували елітні багатоповерхівки: на пороховому заводі лунають вибухи
Київ
+1.5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.69
    Купівля 41.69
    Продаж 42.2
  • EUR
    Купівля 43.4
    Продаж 44.1
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
21 грудня
15:56
ппо
Джерела The Guardian заявляли, що Генштаб наказав перевести більше військових з ППО в піхоту. У ЗСУ прокоментували
15:54
Володимир Зеленський
Понад 550 КАБів, майже 550 БПЛА та понад 20 ракет: Зеленський розповів скільки авіаударів завдала Росія по Україні за тиждень
15:47
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
За ніч щонайменше 5 російських "шахедів" залетіли до Білорусі, - Гаюн
15:43
Ексклюзив
путін
Очевидно, що в Росії планують переговори без припинення вогню, - Фейгін
15:23
Оновлено
обстріл, ППО
Росіяни атакують Україну "шахедами": на Київщині та Дніпропетровщині спрацювала ППО
15:19
Огляд
Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі (праворуч)
Реванш Усик - Ф'юрі. Хто фаворит, гонорари, трансляція та все найважливіше про бій
15:11
Віктор Орбан
Орбан заявив, що Угорщина шукає шляхи збереження транзиту газу через Україну
15:10
Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі (праворуч)
Реванш Усик - Ф'юрі: онлайн-трансляція супербою між українцем та британцем
15:08
Оновлено
У Німеччині автомобіль в'їхав у натовп
У Німеччині автомобіль в'їхав у натовп на Різдвяному ярмарку: є загиблі та поранені
14:54
Міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш назвав "провокацією" прапори УПА на техніці, яку передали Україні
14:49
Оновлено
У російській Казані дрони атакували елітні багатоповерхівки: на пороховому заводі лунають вибухи
14:38
Грузія, біля будівлі парламенту
У Тбілісі відбудеться понад 20 акцій протесту протягом дня
14:25
У ЗСУ створили підрозділ із захисту культурної спадщини
14:14
Дистанційно керований бойовий модуль Wolly
До використання в ЗСУ допустили дистанційно керований бойовий модуль Wolly
14:07
Ексклюзив
Карта бойових дій за 11-18 грудня
Дивне нерозуміння процесів: від середини 2022 року щоразу українські сили потрапляють в одну й ту ж саму халепу, - полковник ЗСУ Селезньов
14:01
OPINION
блог Олександр Красовицький
Крим: найкраща переговорна позиція — це паніка тих, хто "понаїхали"
13:49
Естонія та Латвія застерегли своїх громадян від поїздок до РФ та Білорусі напередодні Різдва
13:32
Фінляндія, кордон
Фінляндія залишила закритим кордон із Росією на невизначений термін
13:30
окупанти в Криму
У підрозділах росіян на Херсонщині фіксують випадки диверсій та самогубств: міноборони РФ відправило комісію для перевірки
13:24
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Окупанти на Луганщині штрафують мешканців за "пропаганду абортів", - ОВА
13:12
ізраїль обстріл
Єменські хусити вдарили по Ізраїлю гіперзвуковою балістичною ракетою: щонайменше 16 людей поранено
13:04
Оновлено
Вибух
Окупанти обстріляли три села на Херсонщині: загинув цивільний, ще троє поранені
13:01
Оновлено
обстріл, вибух, війна
Армія РФ вдарила по Херсону: постраждали двоє людей, серед них - дитина
12:54
В Одесі леопард напав на співробітника зоопарку: тварину знешкодили
12:47
скраплений газ корабель
Цьогоріч ЄС імпортує рекордні обсяги скрапленого газу з Росії, - FT
12:32
Володимир Зеленський
Зеленський провів кадрові перестановки в посольствах та організаціях у низці країн
12:24
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 21 грудня: скільки коштують долар та євро у банках
12:13
транзит газу, газ
Україна і Росія не змогли домовитись про транзит газу за посередництва Азербайджану, - Reuters
12:03
OPINION
Кібератака на реєстри. Тотальна корупція. Нема часу займатися безпекою
11:34
Врятовані з-під обстрілів на Донеччині сервали пройшли повне відновлення у КиївЗоо
11:32
ДТП на Вінниччині 21 грудня
На Вінниччині сталася ДТП за участі легковика та вантажівки: загинуло троє людей
11:20
Роберт Фіцо
Фіцо зустрінеться з Путіним через відмову України від транзиту російського газу, - президент Сербії Вучич
11:14
Росіяни вдарили КАБами по онкодиспансеру в Херсоні: є руйнування
10:47
Україна здійснила першу роботизовану атаку без залучення піхоти, - ISW
10:46
На Київщині піротехніки ДСНС дістали з дерева російський БПЛА-приманку
10:05
OPINION
Без ідеології ми не матимемо якісного війська
09:19
Партизани зафіксували перекидання бойової техніки росіян на Курахівський напрямок
09:10
Умєров з Остіном
Умєров обговорив з Остіном проведення "Рамштайну" на початку січня та безпекову допомогу США Україні
09:09
ППО
Сили ППО вночі знищили 57 зі 113 російських БПЛА
08:57
Донецька область, стела
Минулої доби росіяни вбили мирного жителя Донеччини, є поранені
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV