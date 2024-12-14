Це також помітно і з рішень чинної адміністрації Джозефа Байдена, яка зараз залучає усі можливі ресурси, що важливо.

Бо усім зрозуміло, що зупинка гарячої фази війни — це ще не мир, а лише стартова можливість (за позитивного розвитку подій) для подальшого руху до миру.

Інша річ — політична частина. Ті самі безпекові гарантії та довгострокові рішення, які значною мірою впираються у бачення післявоєнного світу як такого.

Ці тижні, попри активні військові дії, є періодом пошуку рішень, обговорення різних пропозицій та варіантів. Але хотілося б, щоб очевидна активізація пошуку того, як зупинити гарячу фазу війни, супроводжувалась рухом до стратегічної визначеності. У багатьох питаннях. Але для нас, перш за все, у питанні бачення безпекової архітектури та перспективи України як частини Заходу. Бо саме визначеність є однією зі компонентів сталого миру.

Джерело

Про авторку. Олеся Яхно, українська журналістка, політологиня

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