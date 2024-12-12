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OPINION

Путін хоче Карибську кризу на біс

Олексій Панич
12 грудня, 2024 четвер
10:02
Погляд

У принципі, вся інтрига з майбутніми переговорами між Росією та Україною, на яких наполягатиме Трамп, зводиться до одного простого питання

Зміст

Ясно, що в якомусь-то вигляді переговори відбудуться. 

Питання ж полягає в тому, чи відступить Росія бодай на крок від її публічно заявленої стартової переговорної позиції. 

Якщо відступить, Путіну буде дуже важко продати будь-яку домовленість росіянам: адже він, як і Янукович, є "бульдозером без трансмісії заднього ходу"; таке вже в нього культурне амплуа.

Якщо ні, Трампу буде дуже важко продати будь-яку домовленість європейцям (ок, це він стерпить, бо "fuck the EU"), але також включно з британцями і ще значній частині американців. Адже не може great America проявляти свою greatness, просто танцюючи під дудку Кремля.

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До того ж не слід забувати, що базовий сценарій для Путіна — це не домовленість про Україну (будь-яка), а "Карибська криза на біс"; проблема лише в тому, чи обере він саме "українське питання", щоби довести ситуацію до цієї давно продуманої ним кульмінації.

Практичний висновок простий: між початком переговорів та "кінцем війни", ба навіть припиненням активних бойових дій — величезна дистанція. На неї й треба налаштовуватися.

Джерело

Про автора. Олексій Панич, філософ, член Українського центру Міжнародного ПЕН-клубу, блогер.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
Україна
Росія
політика
Володимир Путін
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
переговори з РФ
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