Ясно, що в якомусь-то вигляді переговори відбудуться.

Питання ж полягає в тому, чи відступить Росія бодай на крок від її публічно заявленої стартової переговорної позиції.

Якщо відступить, Путіну буде дуже важко продати будь-яку домовленість росіянам: адже він, як і Янукович, є "бульдозером без трансмісії заднього ходу"; таке вже в нього культурне амплуа.

Якщо ні, Трампу буде дуже важко продати будь-яку домовленість європейцям (ок, це він стерпить, бо "fuck the EU"), але також включно з британцями і ще значній частині американців. Адже не може great America проявляти свою greatness, просто танцюючи під дудку Кремля.

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До того ж не слід забувати, що базовий сценарій для Путіна — це не домовленість про Україну (будь-яка), а "Карибська криза на біс"; проблема лише в тому, чи обере він саме "українське питання", щоби довести ситуацію до цієї давно продуманої ним кульмінації.

Практичний висновок простий: між початком переговорів та "кінцем війни", ба навіть припиненням активних бойових дій — величезна дистанція. На неї й треба налаштовуватися.

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Про автора. Олексій Панич, філософ, член Українського центру Міжнародного ПЕН-клубу, блогер.

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