Запитайте в цих людей, які везуть в останню путь свого побратима, чи хочуть вони миру.

Запитайте в родини загиблого. У тих, хто бачив війну. У тих, хто поранений.

Запитайте в дітей, які поїхали за кордон і майже три роки не бачать батька.

У тих, хто в окупації, запитайте. У тих, хто залишився без дому.

У побитих селах, містах. Можна запитати скрізь.

І відповідь буде одна.

Звичайно, звичайно ми хочемо миру. Ми хочемо спокійно жити, розвиватися, народжувати, кохати, подорожувати та працювати.

Але. Але не від жертви агресії залежить, чи ґвалтівник перестане її мучити. Читайте також: "План Келлога" застарів

І скільки б Україна не хотіла жити в мирі, стільки Росія хотіла б, щоб Україна вмерла, підкорилася, впала.

І тому бажання України мало. Потрібно, щоб Росія відступила. Відмовилась від заготованого нам ярма, відмовилась від навʼязливих ідей ката. Відмовилась від самої суті імперії, яка тече в жилах Москви.

Чи реально?