Арабський газопровід для газу з Катару в Європу через Саудівську Аравію, Йорданію, Сирію та Туреччину до Європи (за умови побудови принаймні газопроводу Набуккко, який на початку минулого десятиліття бурхливо обговорювався і вважався перспективним і для газу з Центральної Азії, і для газу з Близького Сходу в рамках концепції ЄС Південного енергетичного коридору). Перський газ мав прийти теж в Європу, але дещо іншим маршрутом – з іранських родовищ Затоки через Ірак до Сирії (шиїтським коридором) на її середземноморське узбережжя, де він мав скраплюватися й далі транспортуватися СПГ-танкерами до Європи.

Обидва проєкти, а точніше замисли, бо до стадії повноцінного проєктування усе це не дійшло, були конкурентними для російського газу в Європі, а Росія, як відомо, не терпить конкуренції, вона надає перевагу монополії. Про це Путін ще 2014-го казав, що, мовляв, монополія гарна тоді, коли вона своя.

Отже, втручання в Сирію було превентивним заходом, щоб створивши неприйнятно високі воєнно-політичні ризики, зірвати реалізацію задумів конкурентів, незалежно від того чи йдеться про газ Катару, за яким стоять США, чи про газ Ірану, який є спільником Росії. Це називається – мочить усіх, газ має бути тільки російський або ж під контролем Росії транспортуватись та продаватись в Європі.

Технологія зриву стратегічно важливих газових проєктів була успішно відпрацьована Росією в Україні у 2014 році. Не останнім мотивом Кремля в агресії проти України був газовий мотив. Російська окупація Криму та вторгнення на Донбас зірвали реалізацію масштабних проєктів, ініційованих Україною на шельфі Чорного моря та сході та заході України із залученням провідних світових компаній – британо-нідерландської Шелл та американських ЕксонМобіл і Шеврон.

Відверто про мотиви Кремля розповіла в ЗМІ не остання в тогочасній російській військово-політичній ієрархії людина – генерал Івашов. Тобто Росія приходила в Сирію не для "врегулювання конфлікту", а навпаки – для підтримання його на якомога довший період. Через хаотизовану країну ніхто не буде прокладати ніякі труби.

Цікава історія (не)виходу іранського газу на європейський ринок. Вона розпочиналась ще в 60-х роках минулого століття, за часів Леоніда Брежнєва і шаха Ірану Мохамеда Реза Пехлеві. Тоді домовились, що іранський газ буде постачатись до республік Закавказзя, а за схемою газ з СРСР буде експортуватись до Європи як іранський. В 1970 році газопровід-інтерконектор Астара – Казі-Магомед (зараз Аджікабул, Азербайджан) потужністю 10 млрд куб. м газу щорічно, був побудований і постачання розпочались 1971 року. Однак тривали вони недовго – до 1979 року, тобто до ісламської революції, після якої Іран аятоли Хомейні вже не хотів мати справи з "малим сатаною", тобто СРСР. Але це інша історія.

Щодо Сирії та проєктів транспортування газу через її територію. Цілком погоджуюсь зі Сергієм Макогоном, що обидва проєкти не будуть реалізовані, попри усі бажання Туреччини, яка дійсно була і лишається зацікавленою, щоб усі газові потоки в Європу з Центральної Азії, Каспію, Близького Сходу йшли саме через її територію.

Не буде цього тому, що Європа сьогодні – це не Європа 15-20 років тому. Декарбонізація робить свою справу. Та й урок, яку високу ціну доводиться платити за "дешевий" газ від диктаторських режимів, Європа отримала. В Євросоюзі не вважають, що мати справу з Ердоганом буде краще, аніж з Путіним чи тегеранськими аятолами. Тому надійної Норвегії, СПГ зі США та Катару, постачань з Алжиру та в невеликих обсягах з Азербайджану для ЄС цілком вистачить.

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Про автора. Михайло Гончар, експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин

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