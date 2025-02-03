Морські піхотинці США прибули в Гуантанамо, де Трамп планує утримувати мігрантів

Про це повідомив Білий дім.

"Американські морські піхотинці прибули до Гуантанамо, щоб підтримати міністерство оборони і внутрішньої безпеки в розширенні центру управління міграційними операціями, що сприятиме виконанню місії президента Трампа із захисту американців і безпеки нашої країни", – поінформували в Білому домі.

29 січня Дональд Трамп доручив розширити "до повної потужності" центр управління міграційними операціями на військово-морській базі Гуантанамо. Він повідомив, що збирається відправити туди кримінальних злочинців – нелегалів. Речник генсека ООН Стефан Дюжаррік, коментуючи таку ініціативу, наголосив, що заходи Вашингтона зі стримування міграції повинні враховувати гідність і права шукачів притулку.

Довідково. Табір Гуантанамо – це військова в'язниця на базі ВМС США у затоці Гуантанамо. Наприкінці 20 століття базу використовували як табір для біженців з Куби й Гаїті, затриманих у морі на шляху до США. Для утримання біженців з Гаїті 1990 року там створили табір Балкілі. Через три роки Верховний суд США визнав табір незаконним і постановив, що він мусить бути закритий. Останні біженці з Гаїті залишили табір у листопаді 1995 року.

Проте навіть після цього імміграційні служби США продовжували тимчасово утримувати в Гуантанамо незаконних іммігрантів, перехоплених у Карибському морі.

В'язницю Гуантанамо створили 2002 року й використовували як табір для утримання полонених, запідозрених у терористичній діяльності. З початком американської війни в Афганістані й Іраку 2004 року туди доправляли полонених, підозрюваних у терористичній діяльності. Гуантанамо неодноразово критикували й у США, й у інших країнах, звинувачуючи персонал у тортурах і знущаннях з утримуваних. Більшість в'язнів перебували там без суду і, як наголошували міжнародні правозахисні організації, з порушеннями Гаазької конвенції. Попередники Трампа заявляли про наміри закрити в'язницю Гуантанамо.