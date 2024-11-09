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Головна Світ У Москві стався вибух у 5-поверхівці. І це не газ

У Москві стався вибух у 5-поверхівці. І це не газ

Юлія Лаврук
9 листопада, 2024 субота
21:38
Світ Пожежа після вибуху у 5-поверхівці на Карельському бульварі в Москві

У суботу, 9 листопада, в Москві стався вибух у п'ятиповерховому будинку, внаслідок чого є поранені. За словами фахівців, причиною інциденту не був вибух побутового газу

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Про вибух у будинку повідомили російська служба Інтерфакс, ТАСС і РІА Новини.

Внаслідок пожежі постраждали семеро людей. Пожежу ліквідували, однак причину досі з'ясовують. Спершу повідомляли, що в будинку вибухнув побутовий газ.

"У результаті хлопка газоповітряної суміші сталося відкрите горіння у квартирі на останньому поверсі 5-поверхового багатоквартирного будинку. Наразі пожежу ліквідовано на площі 20 кв. метрів, постраждало семеро осіб, зокрема четверо дітей", - цитувало Інтерфакс заяву російського МНС.

Проте згодом ТАСС з посиланням на правоохоронні органи спростувало інформацію про вибух газу в п'ятиповерхівці.

"Вибух побутового газу не був причиною НП у житловому будинку на півночі Москви. На місці працюють слідчі, які з'ясовують причину події", - йдеться в повідомленні.

  • У ніч на п'ятницю, 8 листопада, росіяни заявили про атаку безпілотників на нафтопереробний завод у Саратові, де внаслідок цього сталося займання.
Теги:
Новини
Росія
Москва
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