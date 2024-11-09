У Москві стався вибух у 5-поверхівці. І це не газ

Про вибух у будинку повідомили російська служба Інтерфакс, ТАСС і РІА Новини.

Внаслідок пожежі постраждали семеро людей. Пожежу ліквідували, однак причину досі з'ясовують. Спершу повідомляли, що в будинку вибухнув побутовий газ.

"У результаті хлопка газоповітряної суміші сталося відкрите горіння у квартирі на останньому поверсі 5-поверхового багатоквартирного будинку. Наразі пожежу ліквідовано на площі 20 кв. метрів, постраждало семеро осіб, зокрема четверо дітей", - цитувало Інтерфакс заяву російського МНС.

Проте згодом ТАСС з посиланням на правоохоронні органи спростувало інформацію про вибух газу в п'ятиповерхівці.

"Вибух побутового газу не був причиною НП у житловому будинку на півночі Москви. На місці працюють слідчі, які з'ясовують причину події", - йдеться в повідомленні.