У Москві стався вибух у 5-поверхівці. І це не газ
У суботу, 9 листопада, в Москві стався вибух у п'ятиповерховому будинку, внаслідок чого є поранені. За словами фахівців, причиною інциденту не був вибух побутового газу
Про вибух у будинку повідомили російська служба Інтерфакс, ТАСС і РІА Новини.
Внаслідок пожежі постраждали семеро людей. Пожежу ліквідували, однак причину досі з'ясовують. Спершу повідомляли, що в будинку вибухнув побутовий газ.
"У результаті хлопка газоповітряної суміші сталося відкрите горіння у квартирі на останньому поверсі 5-поверхового багатоквартирного будинку. Наразі пожежу ліквідовано на площі 20 кв. метрів, постраждало семеро осіб, зокрема четверо дітей", - цитувало Інтерфакс заяву російського МНС.
Проте згодом ТАСС з посиланням на правоохоронні органи спростувало інформацію про вибух газу в п'ятиповерхівці.
"Вибух побутового газу не був причиною НП у житловому будинку на півночі Москви. На місці працюють слідчі, які з'ясовують причину події", - йдеться в повідомленні.
- У ніч на п'ятницю, 8 листопада, росіяни заявили про атаку безпілотників на нафтопереробний завод у Саратові, де внаслідок цього сталося займання.
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