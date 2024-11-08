Дрони атакували НПЗ в російському Саратові, спалахнула пожежа. За атакою стоїть ГУР, - ЗМІ

Про це повідомляє міноборони РФ, губернатор Саратовської області Роман Бусаргін і російські телеграм-канали.

Бусаргін заявив, що вночі над територією Саратова ліквідували БПЛА, частина уламків якого упала у промисловій зоні Заводського району. Постраждалих попередньо немає, додав губернатор.

Телеграм-канал ASTRA інформує, що жителі Енгельса Саратовської області повідомляють, що у місті включали сирену. Згодом мешканці Саратова повідомили про пожежу у районі місцевого НПЗ після атаки БПЛА.

Також публікуються численні кадри з місця, при цьому частина жителів стверджує, що горить смолоскип НПЗ, проте, судячи з кадрів, смолоскип розташований правіше за передбачувану пожежу. Підтверджень цієї інформації немає, додають автори каналу.

Саратовський нафтопереробний завод раніше відомий як завод "Крекінг", входить до структури нафтової компанії "Роснефть" і знаходиться в Заводському районі Саратова.

За інформацією джерел РБК-Україна, атака дронів на НПЗ у Саратові - це операція української розвідки (ГУР).

Загалом міноборони РФ заявило, що протягом минулої ночі їхніми засобами ППО нібито було знищено та перехоплено 17 українських БПЛА з яких: шість було перехоплено над територією Воронезької області; шість – над територією Саратовської області; чотири збиті над територією Білгородської області та один – над територією Брянської області.