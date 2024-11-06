За понад 1000 км від кордону: росіяни заявили про збиття безпілотника над Дагестаном

Про це заявив голова Дагестану Сергій Меліков.

"Сьогодні вранці сили протиповітряної оборони знищили над Каспійськом безпілотний літальний апарат. Наразі з'ясовуються обставини того, що сталося", - написав він у телеграм.

У мережі публікують кадри, на яких видно роботу ППО. За словами місцевих жителів, вибух стався близько 08:00 за місцевим часом. Їх нібито було два.

Телеграм-канал Baza пише, що через атаку безпілотника в аеропорту Махачкали затримали виліт трьох рейсів. Також видання стверджує, що Каспійськ був атакований українським дроном літакового типу А-22.

Тим часом міноборони РФ звітує про збиття безпілотників цієї ночі над двома регіонами. За їхніми даними, два дрони начебто збили над Курською областю і ще один - над Орловською.



Натомість про атаку на Дагестан російське відомство поки не повідомляє.