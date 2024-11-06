РФ атакує Україну ударними БПЛА: на Київщині працювала ППО
Уночі 6 листопада російська окупаційна армія запустила "шахеди" по Україні. У Київській області працювали сили ППО по ворожих цілях
Про це повідомляють Повітряні сили.
Близько 19:30 військові попередили про загрозу БПЛА для Сумської області. Вони тримали курс на Полтавщину. Також "шахеди" фіксували на Харківщині.
О 20:09 нові групи дронів перебували на півночі Сумської області. Безпілотники летіли курсом на Чернігівську область.
О 20:37 "шахеди" фіксувалися над Харковом. За 15 хвилин стало відомо про БПЛА з півдня Полтавщини курсом на Дніпропетровщину.
Станом на 21:19 російські цілі рухалися:
- нова група "шахедів" з півночі Сумщини курсом на південь,
- група "шахедів" на Чернігівщині курс західний,
- "шахед" на півдні Харківщини, курс південний,
- "шахед" на Дніпропетровщині в напрямку півдня.
О 22:00 БПЛА перебували:
- група з Сумщини курсом на захід,
- група на Чернігівщині, курс на Київщину,
- на півдні Дніпропетровщини в напрямку півдня,
- нова група "шахедів" з Сумщини курсом на південь.
Уже за годину один безпілотник перебував на півдні Сумщини й тримав курс на Полтавщину. Ще один "Шахед" був на Чернігівщині та летів у напрямку Київщини. Також на заході Київщини фіксували БПЛА курсом на Житомирщину.
Станом на 23:30 було відомо, що
- нова група "шахедів" на Сумщині курсом на південь,
- "шахед" на Чернігівщині в напрямку Сумщини,
- група "шахедів" на Херсонщині курсом на Миколаївщину.
Також загроза безпілотників була оголошена в Одеській області. Дрони прямували в бік регіону з Миколаївщини.
Станом на близько 01:30:
- нова група "шахедів" на Сумщині курсом на Чернігівщину,
- "шахед" на Кіровоградщині тримає курс на захід,
- "шахед" з Чернігівщини через територію Білорусі курсом на Київщину,
- "шахеди" з Полтавщини курсом на Черкащину.
О 02:00 загроза безпілотників поширилася на Київську область. Вони тримали південно-західний курс.
Близько 3 ночі група "шахедів" на Чернігівщині тримала курс на Київщину. Один з БПЛА у Сумській області тримав західний курс. Ще одна група дронів з Кіровоградщини летіла в напрямку Черкащини.
О 04:05 безпілотники рухалися:
- нова група "шахедів" на Сумщині курсом на південь,
- "шахед" на Чернігівщині, курс західний,
- "шахед" на сході Житомирщини, курс південний.
За 35 хвилин безпілотники прямували з Сумської області до Полтавщини. Вони тримали південний курс.
О 07:26 БПЛА перебували на Сумщині, курс на Полтавщину. Ще одні "шахеди" фіксувалися на півночі Кіровоградщини, курс на Черкащину.
Близько 07:45 нова група дронів залетіла на Сумщину. Вони тримали південний курс.
Робота ППО на Київщині
Київська обласна військова адміністрація повідомила о 4 ранку, що в області працювали сили ППО.
"Зафіксовано рух ворожих БПЛА! У регіоні працюють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників", - йдеться у повідомленні.
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