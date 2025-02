"Альбом року" Веуоnсе, 5 номінацій для Kendrick Lamar і перші нагороди Charli XCX: "Греммі-2025" оголосила переможців

Про це йдеться на сайті премії.

Так, альбом Beyonce Cowboy Carter та окремі сингли з нього були представлені в 11 номінаціях. Співачка отримала першу у кар’єрі "Греммі" за альбом року, а також статуетки ще у двох номінаціях - "Найкращий кантрі альбом" та "Найкраще кантрі-виконання дуетом/групою" (II Most Wanted спільно з Майлі Сайрус). Таким чином Бейонсе залишається найуспішнішою артисткою в історії "Греммі" з 35 статуетками та стала першою темношкірою жінкою, яка виграла альбом року за останні 26 років.

Американський репер Kendrick Lamar переміг у всіх п’яти номінаціях та отримав першу в історії "Греммі" за дис-трек. Його сингл та кліп Not Like Us здобули нагороду як найкраща пісня, найкращий запис року, найкращий реп-сингл, найкраще реп-виконання та найкраще музичне відео.

Дебютувала на "Греммі" молода виконавиця Charli XCX, яка була представлена у 10 номінаціях. Вона забрала нагороди у номінаціях "Найкращий танцювальний/ електронний альбом" за пісню Brat та "Найкращий танцювальний поп-запис" за Von Dutch. Крім того, її альбом Brat відзначили за найкращу упаковку запису (Best Recording Package).

Першими у кар'єрі статуетками нагородили і Сабріну Карпентер. Співачка перемогла у категоріях "Найкращий поп/вокальний альбом" (Short n’ Sweet) та "Найкраще сольне поп-виконання" (Espresso), а ремікс продюсера Марка Ронсона на сингл Карпентер Espresso став найкращим ремікс-записом.

Ще однією дебютанткою цьогорічного "Греммі-2025" стала Чаппелл Роан, яка перемогла у номінації "Найкращий новий артист".

Водночас одна з цьогорічних лідерок за кількістю номінацій (вона їх мала 7) Біллі Айліш не отримала жодної статуетки "Греммі".

Найкращим рок-альбомом тим часом визнали Hackney Diamonds від The Rolling Stones, а найкращим рок-виступом стали The Beatles із піснею Now and Then.

За найкращий R&B-альбом статуетку отримав Chris Brown з "11:11 (Deluxe)", а найкращим альтернативним альбомом визнали від "All Born Screaming" St. Vincent.

Lady Gaga та Bruno Mars здобули нагороду за найкраще попвиконання в дуеті/групі із синглом Die With a Smile. За найкращу музику для візуального медіа (фільми, ТБ) статуетку отримав Hans Zimmer за музичний супровід фільму "Дюна: Частина друга".