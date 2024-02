Тейлор Свіфт, Майлі Сайрус та Біллі Айліш: у США оголосили переможців "Греммі-2024"

Про це повідомляє CNN.

Американська академія звукозапису, організація, що стоїть за "Греммі", відзначила найкращих артистів золотими грамофонами у чотирьох номінаціях: "Альбом року", "Запис року", "Пісня року" та "Найкращий новий виконавець".

Нагороду за альбом року отримала співачка Тейлор Свіфт з альбомом "Midnights". Вона стала першою артисткою, яка чотири рази виграла "Греммі".

Майлі Сайрус отримала нагороду за альбом року за пісню "Flowers". Раніше вона була номінована вісім разів, але жодного разу не перемагала.

Нагороду за пісню року отримали Біллі Айліш зі своєю композицією "What Was I Made For?" з фільму "Барбі".

А R'n'B-співачка та автор пісень Вікторія Моне - як найкраща нова виконавиця.

Загалом повний список номінацій налічує 94 категорії "Греммі".

Альбом року

Тейлор Свіфт - "Midnights" (переможець)

Boygenius - "The Record"

Janelle Monáe - "The Age of Pleasure"

Jon Batiste - "World Music Radio"

Лана Дель Рей - "Did you know that there's a Tunnel Under Ocean Blvd"

Майлі Сайрус - "Нескінченні літні канікули"

Олівія Родріго - "Guts"

SZA - "SOS"

Запис року

Майлі Сайрус - "Flowers" (переможець)

Billie Eilish - "What Was I Made For?"

Boygenius - "Not Strong Enough"

Jon Batiste - "Worship"

Олівія Родріго - "Вампір"

SZA - "Вбити Білла"

Тейлор Свіфт - "Антигерой"

Вікторія Моне - "On My Mama"

Пісня року

Billie Eilish - "What Was I Made For?" (переможець)

Dua Lipa - "Dance the Night"

Джон Батіст - "Butterfly"

Лана Дель Рей - "A&W"

Майлі Сайрус - "Квіти"

Олівія Родріго - "Вампір"

SZA - "Вбити Білла"

Тейлор Свіфт - "Антигерой"

Найкращий новий виконавець

Вікторія Моне (переможець)

Грейсі Абрамс.

І знову Фред.

Ice Spice

Jelly Roll

Коко Джонс

Ноа Кахан

The War and Treaty

Найкращий вокальний поп-альбом

Тейлор Свіфт, "Midnights" (переможець)

Келлі Кларксон, "Chemistry"

Майлі Сайрус, "Endless Summer Vacation"

Олівія Родріго, "GUTS"

Найкраще сольне поп-виконання

Майлі Сайрус - "Flowers" (переможець)

Біллі Ейліш - "What Was I Made For?"

Doja Cat - "Paint the Town Red"

Олівія Родріго - "Vampire"

Тейлор Свіфт - "Anti-Hero"

Найкращий поп-дует

SZA за участю Фібі Бріджерс - "Ghost in the Machine" (переможець)

Labrinth за участю Біллі Ейліш - "Never Felt So Alone"

Лана Дель Рей за участю Джона Батіста - "Candy Necklace"

Майлі Сайрус з Бренді Карлайл - "Thousand Miles"

Тейлор Свіфт з Ice Spice - "Karma"

Продюсер року

Джек Антонофф (переможець)

Дернст "D'Mile" Еміль II,

Hit Boy

Metro Boomin

Даніель Нігро

Автор пісень року

Терон Томас (переможець)

Едгар Баррера

Джессі Джо Діллон

Шейн МакАнеллі

Джастін Трентер

Найкращий реп-альбом

Killer Mike - "Michael" (переможець)

Drake & 21 Savage - "Her Loss"

Metro Boomin - "Heroes & Villains"

Nas - "King's Disease III"

Тревіс Скотт - "Утопія"

Найкраще реп-виконання

Killer Mike ft. André 3000 - "Scientists & Engineers" (переможець)

Baby Keem ft. Kendrick Lamar - "The Hillbillies"

Black Thought - "Love Letter"

Coi Leray - "Players"

Drake & 21 Savage - "Rich Flex"

Найкращий кантрі-альбом

Лейні Вілсон - "Bell Bottom Country" (переможець)

Брати Осборни - "Brothers Osborne"

Келсі Баллеріні - "Rolling Up the Welcome Mat"

Тайлер Чайлдерс - "Rustin' in the Rain"

Зак Браян - "Zach Bryan"

Найкращий кантрі сольний виступ

Кріс Степлтон - "White Horse" (переможець)

Бренді Кларк - "Buried"

Доллі Партон - "The Last Thing on My Mind"

Люк Комбс - "Fast Car"

Тайлер Чайлдерс - "In Your Love"

Найкращий рок-альбом

Paramore - "This Is Why" (переможець)

Foo Fighters - "But Here We Are"

Грета Ван Фліт - "Starcatcher"

Metallica - "72 Seasons"

Queens of the Stone Age - "In Times New Roman..."

Найкраще рок-виконання

Boygenius - "Not Strong Enough" (переможець)

Arctic Monkeys - "Sculptures of Anything Goes"

Black Pumas - "More Than a Love Song"

Foo Fighters - "Rescued"

Metallica - "Lux Æterna"

Найкращий R&B-альбом

Victoria Monét - "Jaguar II" (переможець)

Babyface - "Girls Night Out"

Coco Jones - "What I Didn't Tell You"

Emily King - "Special Occasion"

Summer Walker - "Clear 2: Soft Life EP"

Найкращий R&B виступ

Коко Джонс - "ICU" (переможець)

Кріс Браун - "Summer Too Hot"

Роберт Гласпер за участю Сера та Алекса Айслі - "Back to Love"

SZA - "Kill Bill"

Вікторія Моне - "How Does It Make You Feel"

Найкращий альбом альтернативної музики

Boygenius - "The Record" (переможець)

Arctic Monkeys - "The Car"

Gorillaz - "Cracker Island"

Лана Дель Рей - "Did you know that there's a Tunnel Under Ocean Blvd"

PJ Harvey - "I Inside the Old Year Dying"

Найкраще виконання африканської музики

Tyla - "Water" (переможець)

ASAKE & Olamide - "Amapiano"

Burns Boy - "City Boys"

David Featuring Must Keys, "UNAVAILABLE"

Ayra Starr, "Rush"

Найкращий сценарій або саундтрек для кіно і телебачення