Заманюють "безкоштовною" преміумпідпискою: ЦПД попереджає про нову шахрайську схему в Telegram
Шахраї розсилають користувачам месенджера Telegram повідомлення про нібито "подарунок" преміумпідписки з проханням активувати його через посилання
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД).
"Користувачам Telegram надходять повідомлення про буцімто подарунок преміумпідписки до 2026 року з проханням активувати його через посилання. Насправді це шахрайська схема, мета якої – заволодіти вашими персональними даними для подальших злочинних дій", – йдеться у повідомленні.
ЦПД зауважує, що інтерфейс і формат посилання для подарунка преміумпідписки мають інший вигляд та структуру.
"У жодному разі не переходьте за посиланням від незнайомих осіб, заблокуйте відправника повідомлення та встановіть двофакторну аутентифікацію для захисту акаунту", - наголосили у Центрі протидії дезінформації.
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