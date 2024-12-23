Заманюють "безкоштовною" преміумпідпискою: ЦПД попереджає про нову шахрайську схему в Telegram

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД).

"Користувачам Telegram надходять повідомлення про буцімто подарунок преміумпідписки до 2026 року з проханням активувати його через посилання. Насправді це шахрайська схема, мета якої – заволодіти вашими персональними даними для подальших злочинних дій", – йдеться у повідомленні.

ЦПД зауважує, що інтерфейс і формат посилання для подарунка преміумпідписки мають інший вигляд та структуру.

"У жодному разі не переходьте за посиланням від незнайомих осіб, заблокуйте відправника повідомлення та встановіть двофакторну аутентифікацію для захисту акаунту", - наголосили у Центрі протидії дезінформації.