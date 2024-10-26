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В Україні зростає кількість шахраїв, які вимагають гроші з родичів полонених

Юлія Лаврук
26 жовтня, 2024 субота
15:59
Кримінал Координаційний штаб

В Україні фіксують збільшення кількості шахраїв, які вимагають гроші з родичів полонених або зниклих безвісти військових

Зміст

Про це заявив керівник секретаріату Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко.

"Кількість шахраїв неймовірно зросла, оскільки вони прекрасно розуміють те, що держава піклується про цю категорію громадян, і що вони мають право на виплату грошового забезпечення свого рідного. І шахраї цим зловживають", - розповів Охріменко.

За його словами, як тільки Координаційному штабу стає відомо про такі інциденти, інформація одразу передається до СБУ, Нацполіції, кіберполіції.

Охріменко зазначив, що шахраї шукають таких людей через соціальні мережі, і наголосив, що не варто в соцмережах публікувати детальну інформацію про своїх близьких, які потрапили в полон чи зникли безвісти.

"Якщо ваш близький зник безвісти - звертайтеся до Координаційного штабу, до Об'єднаного центру при Службі безпеки, звертайтеся до Національного інформаційного бюро. Звертайтеся лише до державних організацій, які займаються цим питанням", - додав Охріменко.

  • Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у Катарі отримав списки зниклих безвісти українських військових і листи військовополонених.
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
військові
ЗСУ
полонені
Війна з Росією
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