У Британії вперше успішно випробували радіочастотну зброю, яка здатна знищувати дрони

Про це йдеться на сайті британського Міністерства оборони.

У відомстві розповіли, що RFDEW може виявляти, відстежувати та вражати цілу низку загроз на суходолі, в повітрі й на морі на відстані до 1 км з практично миттєвим ефектом.

Один постріл такої зброї коштує всього 10 пенсів (приблизно 5,25 грн). Зброя може стати доповненням до традиційних систем ППО ракетного базування.

RFDEW використовує високочастотні хвилі, щоб вивести з ладу або пошкодити критично важливі електронні компоненти всередині безпілотників. У результаті дрони знерухомлюються або падають з неба.

Ця зброя автоматизована, тобто системою може керувати одна людина, а щоб пересувати, її можна встановити на військовий автомобіль.

"Успішна стрільба британських солдатів із нашої радіочастотної зброї спрямованої енергії - це ще один крок уперед у створенні потенційно переломної суверенної зброї для Великої Британії", - зазначила міністерка оборонних закупівель і промисловості Британії Марія Ігл.

The @BritishArmy has successfully trialed a new radio frequency directed energy weapon (RFDEW) capable of destroying swarms of drones.



RFDEWs can neutralise targets up to 1km away at an estimated cost of 10p per shot.



Read more ????https://t.co/CeH5dxLU5A pic.twitter.com/fW0mWaIlOn — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) December 23, 2024