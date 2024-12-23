У Британії вперше успішно випробували радіочастотну зброю, яка здатна знищувати дрони
У Великій Британії вперше успішно випробували радіочастотну зброю спрямованої енергії (RFDEW), яка може вражати безпілотники на відстані до одного кілометра
Про це йдеться на сайті британського Міністерства оборони.
У відомстві розповіли, що RFDEW може виявляти, відстежувати та вражати цілу низку загроз на суходолі, в повітрі й на морі на відстані до 1 км з практично миттєвим ефектом.
Один постріл такої зброї коштує всього 10 пенсів (приблизно 5,25 грн). Зброя може стати доповненням до традиційних систем ППО ракетного базування.
RFDEW використовує високочастотні хвилі, щоб вивести з ладу або пошкодити критично важливі електронні компоненти всередині безпілотників. У результаті дрони знерухомлюються або падають з неба.
Ця зброя автоматизована, тобто системою може керувати одна людина, а щоб пересувати, її можна встановити на військовий автомобіль.
"Успішна стрільба британських солдатів із нашої радіочастотної зброї спрямованої енергії - це ще один крок уперед у створенні потенційно переломної суверенної зброї для Великої Британії", - зазначила міністерка оборонних закупівель і промисловості Британії Марія Ігл.
- Також нещодавно армія Великої Британії успішно випробувала високоенергетичну лазерну зброю з бронетранспортера, знищивши безпілотники в повітрі.
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