Британська армія успішно випробувала нову лазерну зброю, збивши дрон у повітрі

Про це повідомило міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що новітню систему протестували на полігоні в Уельсі, де британські солдати 16-ї королівської артилерії змогли точно знищувати безпілотники за допомогою потужного інфрачервоного лазера.

Принцип роботи лазера полягає в тому, що промінь інфрачервоного світла спрямовується на ціль за допомогою датчиків та систем стеження, які підтримують захоплення та точність у режимі реального часу.

У міноборони Британії наголосили, що лазерна зброя має практично необмежений запас боєприпасів, тому може стати економічно вигідною альтернативою деяким видам зброї.

Лазер був установлений на бронетранспортері Wolfhound, на якому солдати 16-го Королівського полку артилерії змогли відстежити та збити повітряні цілі. Випробування проходили на полігоні Реднор у центральному Уельсі.

Міністерка оборонних закупівель та промисловості Марія Ігл підкреслила, що ця технологія демонструє прагнення Британії залишатися лідером у військових інноваціях.

"Успішне випробування цієї системи лазерної зброї є значним кроком уперед у нашому розвитку можливого майбутнього оборонного потенціалу та демонструє британську інженерну досконалість", - заявила вона.