Британська армія успішно випробувала нову лазерну зброю, збивши дрон у повітрі
У середу, 11 грудня, армія Великої Британії успішно випробувала високоенергетичну лазерну зброю з бронетранспортера, знищивши безпілотники в повітрі
Про це повідомило міністерство оборони Великої Британії.
Зазначається, що новітню систему протестували на полігоні в Уельсі, де британські солдати 16-ї королівської артилерії змогли точно знищувати безпілотники за допомогою потужного інфрачервоного лазера.
Принцип роботи лазера полягає в тому, що промінь інфрачервоного світла спрямовується на ціль за допомогою датчиків та систем стеження, які підтримують захоплення та точність у режимі реального часу.
У міноборони Британії наголосили, що лазерна зброя має практично необмежений запас боєприпасів, тому може стати економічно вигідною альтернативою деяким видам зброї.
Лазер був установлений на бронетранспортері Wolfhound, на якому солдати 16-го Королівського полку артилерії змогли відстежити та збити повітряні цілі. Випробування проходили на полігоні Реднор у центральному Уельсі.
Міністерка оборонних закупівель та промисловості Марія Ігл підкреслила, що ця технологія демонструє прагнення Британії залишатися лідером у військових інноваціях.
"Успішне випробування цієї системи лазерної зброї є значним кроком уперед у нашому розвитку можливого майбутнього оборонного потенціалу та демонструє британську інженерну досконалість", - заявила вона.
- У квітні міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс заявляв, що країна працює над покращенням лазерної зброї DragonFire, яка здатна знищувати ворожі цілі, і розглядає можливість відправити в Україну її прототипи.
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