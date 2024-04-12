Британія розглядає можливість відправити в Україну прототипи лазерної зброї DragonFire, - Шаппс
У Великій Британії працюють над покращенням лазерної зброї DragonFire, яка здатна знищувати ворожі цілі. Країна розглядає можливість відправити в Україну її прототипи
Про це пише The Telegraph.
Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс заявив, що лазерна зброя, яка може влучити в монету в 1 фунт стерлінгів на відстані кілометра, "може мати величезні наслідки".
За його словами, затримки з розгортанням нових збройових технологій є "найбільшим марнотратством грошей в обороні".
"Що я хочу зробити, так це прискорити процес, який зазвичай є дуже тривалим, можливо, до 10 років, до набагато коротших часових рамок і розгорнути його, потенційно на кораблях і на суші", - сказав міністр.
Крім цього, Шаппс підкреслив, що Велика Британія планує додати DragonFire до свого арсеналу до 2027 року, але працює над можливістю відправити прототипи в Україну раніше, навіть якщо вони не будуть на 100% вдосконалені.
Довідка. DragonFire - це невидима і безшумна зброя, що працює на довжині хвилі, непомітної для людського ока. Головною особливістю лазерної зброї є її низька вартість - один постріл коштує 10 фунтів.
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