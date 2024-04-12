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Британія розглядає можливість відправити в Україну прототипи лазерної зброї DragonFire, - Шаппс

12 квітня, 2024 п'ятниця
12:50
Війна з Росією Грант Шаппс

У Великій Британії працюють над покращенням лазерної зброї DragonFire, яка здатна знищувати ворожі цілі. Країна розглядає можливість відправити в Україну її прототипи

Про це пише The Telegraph.

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс заявив, що лазерна зброя, яка може влучити в монету в 1 фунт стерлінгів на відстані кілометра, "може мати величезні наслідки".

За його словами, затримки з розгортанням нових збройових технологій є "найбільшим марнотратством грошей в обороні".

"Що я хочу зробити, так це прискорити процес, який зазвичай є дуже тривалим, можливо, до 10 років, до набагато коротших часових рамок і розгорнути його, потенційно на кораблях і на суші", - сказав міністр.

Крім цього, Шаппс підкреслив, що Велика Британія планує додати DragonFire до свого арсеналу до 2027 року, але працює над можливістю відправити прототипи в Україну раніше, навіть якщо вони не будуть на 100% вдосконалені.

Довідка. DragonFire - це невидима і безшумна зброя, що працює на довжині хвилі, непомітної для людського ока. Головною особливістю лазерної зброї є її низька вартість - один постріл коштує 10 фунтів.

  • Велика Британія передала Україні мінні тральщики типу Sandown - Grimsby та Shoreham для військових навчань екіпажу.
Теги:
Світ
зброя
ППО
допомога Україні
Велика Британiя
Світ про Україну
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