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Головна Світ Британія передала Україні мінні тральщики для військових навчань ЗСУ

Британія передала Україні мінні тральщики для військових навчань ЗСУ

12 квітня, 2024 п'ятниця
08:10
Світ Шукач мін Sandown

Велика Британія передала Україні мінні тральщики типу Sandown - Grimsby та Shoreham для військових навчань екіпажу

Про це повідомляє Portsmouth News.

Зазначається, що тепер ці кораблі будуть діяти під назвами Чернігів і Черкаси.

"Кораблі, кожен з яких служив понад 20 років у Королівському флоті, прибули на базу ВМС Портсмута, відпливши з Шотландії", - пишуть журналісти й додають, що вони залишаться на базі, поки члени екіпажу пройдуть навчання, щоб підготуватися до пошуку мін у Чорному морі.

"Кораблі наразі не можуть увійти в Чорне море через умови Конвенції Монтре, яка обмежує прохід військових суден через Босфорську протоку під час війни. Однак вони створюватимуть критичний потенціал для України в її майбутньому захисті узбережжя, оскільки Велика Британія прагне підтримати довгострокові можливості українського флоту", - заявив речник міноборони Британії.

  • Україна отримала $1,5 млрд позики на підтримку політики розвитку "Основи зростання" (Growth Foundations Development Policy Loan - DPL) від Японії та Великої Британії через механізм Світового банку.

Теги:
Україна
ЗСУ
Війна з Росією
допомога Україні
Велика Британiя
Світ про Україну
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