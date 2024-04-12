Британія передала Україні мінні тральщики для військових навчань ЗСУ

Про це повідомляє Portsmouth News.

Зазначається, що тепер ці кораблі будуть діяти під назвами Чернігів і Черкаси.

"Кораблі, кожен з яких служив понад 20 років у Королівському флоті, прибули на базу ВМС Портсмута, відпливши з Шотландії", - пишуть журналісти й додають, що вони залишаться на базі, поки члени екіпажу пройдуть навчання, щоб підготуватися до пошуку мін у Чорному морі.

"Кораблі наразі не можуть увійти в Чорне море через умови Конвенції Монтре, яка обмежує прохід військових суден через Босфорську протоку під час війни. Однак вони створюватимуть критичний потенціал для України в її майбутньому захисті узбережжя, оскільки Велика Британія прагне підтримати довгострокові можливості українського флоту", - заявив речник міноборони Британії.