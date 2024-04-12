Британія передала Україні мінні тральщики для військових навчань ЗСУ
Велика Британія передала Україні мінні тральщики типу Sandown - Grimsby та Shoreham для військових навчань екіпажу
Про це повідомляє Portsmouth News.
Зазначається, що тепер ці кораблі будуть діяти під назвами Чернігів і Черкаси.
"Кораблі, кожен з яких служив понад 20 років у Королівському флоті, прибули на базу ВМС Портсмута, відпливши з Шотландії", - пишуть журналісти й додають, що вони залишаться на базі, поки члени екіпажу пройдуть навчання, щоб підготуватися до пошуку мін у Чорному морі.
"Кораблі наразі не можуть увійти в Чорне море через умови Конвенції Монтре, яка обмежує прохід військових суден через Босфорську протоку під час війни. Однак вони створюватимуть критичний потенціал для України в її майбутньому захисті узбережжя, оскільки Велика Британія прагне підтримати довгострокові можливості українського флоту", - заявив речник міноборони Британії.
- Україна отримала $1,5 млрд позики на підтримку політики розвитку "Основи зростання" (Growth Foundations Development Policy Loan - DPL) від Японії та Великої Британії через механізм Світового банку.
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