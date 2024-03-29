Україна отримала $1,5 млрд позики від Японії та Великої Британії
Україна отримала $1,5 млрд позики на підтримку політики розвитку "Основи зростання" (Growth Foundations Development Policy Loan - DPL) від Японії та Великої Британії через механізм Світового банку
Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.
Фінансування складається з гарантії уряду Японії через Цільовий фонд Світового банку (ADVANCE Ukraine) - $984 млн та гарантії Великої Британії - $516 млн.
До загального фонду державного бюджету надійшло $1,4 млрд.
Щоб знизити вартість обслуговування кредитних зобов’язань України програмою передбачена капіталізація відсотків з японських коштів у сумі $99,54 млн.
"Ефективна робота Уряду, разом з своєчасною підтримкою від партнерів дозволяють нам підтримувати стабільність фінансової системи, навіть в умовах повномасштабної агресії і щоденного терору зі сторони РФ. Вдячний Японії, Великобританії та команді Світового банку, які стоять з Україною пліч-о-пліч від лютого 2022 року. Залучене фінансування буде спрямовано для підтримки ключових пріоритетів держбюджету", – зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.
Зазначається, що передумовою отримання траншу стало виконання Україною необхідних 8 вимог за програмою, зокрема це гармонізація митного та податкового законодавства України до норм ЄС, покращення фіскальної політики та регулювання ринків капіталу, забезпечення прозорості та підзвітності у системі електронних закупівель.
- 26 березня Рада директорів Світового банку схвалила рішення виділити Україні $1,5 млрд доларів у межах позики на підтримку політики розвитку (DPL) під гарантії урядів Японії та Великої Британії.
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