Рада директорів Світового банку схвалила рішення виділити Україні $1,5 млрд: на що підуть гроші

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Із цих коштів $984 млн надійде від Японії, $516 млн – від Великої Британії.

Гроші планують спрямувати на покриття найбільш важливих бюджетних видатків: соціальні, гуманітарні цілі та на відновлення.

"Розраховуємо, що кошти будуть перераховані вже до кінця березня, – написав Шмигаль.

Антонелла Бассані, регіональна віцепрезидентка Світового банку у Європі та Центральній Азії, запевнила, що Світовий банк і міжнародні партнери продовжуватимуть підтримку, щоб допомогти українському народу відновити та відбудувати країну й економіку.