Рада директорів Світового банку схвалила рішення виділити Україні $1,5 млрд: на що підуть гроші
Рада директорів Світового банку схвалила рішення виділити Україні $1,5 млрд доларів у межах позики на підтримку політики розвитку (DPL) під гарантії урядів Японії та Великої Британії
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Із цих коштів $984 млн надійде від Японії, $516 млн – від Великої Британії.
Гроші планують спрямувати на покриття найбільш важливих бюджетних видатків: соціальні, гуманітарні цілі та на відновлення.
"Розраховуємо, що кошти будуть перераховані вже до кінця березня, – написав Шмигаль.
Антонелла Бассані, регіональна віцепрезидентка Світового банку у Європі та Центральній Азії, запевнила, що Світовий банк і міжнародні партнери продовжуватимуть підтримку, щоб допомогти українському народу відновити та відбудувати країну й економіку.
- У вівторок, 26 березня, стало відомо, що Україна отримала третій транш фінансової підтримки в межах програми розширеного фінансування EFF у розмірі 880 млн доларів
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