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Головна Економіка МВФ надіслав Україні третій транш фінпідтримки у розмірі $880 млн

МВФ надіслав Україні третій транш фінпідтримки у розмірі $880 млн

26 березня, 2024 вiвторок
12:03
Економіка МВФ

У вівторок, 26 березня, український прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна отримала третій транш фінансової підтримки в межах програми розширеного фінансування EFF у розмірі 880 млн доларів

Про це він написав на своєму Telegram-каналі.

За словами Шмигаля, ці кошти допоможуть покрити пріоритетні бюджетні видатки та підтримувати макрофінансову стабільність.

"Україна продовжує успішно виконувати свої зобов'язання перед партнерами. Уже готуємося до наступного перегляду програми. Вдячні МВФ за підтримку та співпрацю", - заявив він.

  • 22 березня виконавча рада МВФ завершила сьогодні третій перегляд програми розширеного фінансування (EFF) для України, схваливши виділення траншу в розмірі близько $880 млн.

Теги:
Світ
Україна
МВФ
Війна з Росією
Денис Шмигаль
допомога Україні
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