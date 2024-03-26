МВФ надіслав Україні третій транш фінпідтримки у розмірі $880 млн

Про це він написав на своєму Telegram-каналі.

За словами Шмигаля, ці кошти допоможуть покрити пріоритетні бюджетні видатки та підтримувати макрофінансову стабільність.

"Україна продовжує успішно виконувати свої зобов'язання перед партнерами. Уже готуємося до наступного перегляду програми. Вдячні МВФ за підтримку та співпрацю", - заявив він.