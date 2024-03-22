МВФ схвалив транш Україні в розмірі $880 млн
Виконавча рада МВФ завершила сьогодні третій перегляд програми розширеного фінансування (EFF) для України, схваливши виділення траншу в розмірі близько $880 млн
Про це повідомив під час пресконференції у Вашингтоні керівник місії МВФ в Україні Гевін Грей, передає Укрінформ.
"Виконавча рада МВФ завершила сьогодні третій перегляд програми EFF для України. Це дозволить виділити транш у сумі близько $880 млн", - зазначив Грей.
За його словами, разом із попередніми траншами Україна отримає $5,4 млрд в межах програми.
Він додав, що новий пакет фінансування може надійти в Україну вже впродовж наступних двох-трьох днів.
Представник МВФ підкреслив, що українська сторона виконала всі кількісні критерії ефективності та контрольні показники, визначені в межах перегляду, крім одного.
Грей зазначив, що українська економіка продемонструвала надзвичайну стійкість у 2023 році попри воєнний стан, хоча певні виклики, повʼязані з війною залишаються.
У Фонді наголосили на необхідності для України зберігати стійкий імпульс реформ для збереження макроекономічної стабільності, відновлення фіскальної та боргової стійкості, посилення інституційних реформ, а також закладення основи для зусиль з реконструкції та європейської інтеграції.
- 12 лютого очільник уряду України Денис Шмигаль зустрівся з представниками МВФ, які прибули до Києва: обговорили впровадження реформ та фінансування України у 2024 році.
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