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До Києва прибули представники МВФ: що обговорюватимуть

12 лютого, 2024 понедiлок
08:50
Економіка МВФ

У понеділок, 12 лютого, до української столиці прибули представники Міжнародного валютного фонду. Вони говоритимуть про економічну політику влади України та виклики, що стоять перед економікою

Про це заявив постійний представник МВФ Ваграм Степанян, пише РБК-Україна.

За його словами, команда МВФ на чолі з Умою Рамакрішнан, заступником директора Європейського департаменту МВФ, розпочинає у Києві зустрічі з представниками влади України та іншими партнерами.

Зазначається, що дискусії фокусуватимуться на цілях економічної політики влади України та викликах, що стоять перед економікою України.

Як додав Степанян, команда МВФ також братиме 13 лютого участь в інаугураційному засіданні керівного комітету Фонду розвитку потенціалу України, що адмініструється МВФ. На цій зустрічі представників влади України, партнерів з розвитку та фахівців МВФ обговорюватимуться "пріоритети щодо посилення спроможностей України та підтримка МВФ цього важливого завдання".

Після цих зустрічей 17 лютого місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочне дискусії з представниками влади України у Варшаві у контексті третього перегляду програми розширеного фінансування, що підтримується МВФ.

  • 11 грудня президент України Володимир Зеленський зустрівся з очільницею МВФ Крісталіною Георгієвою у Вашингтоні. Рада директорів тоді затвердила другий перегляд програми розширеного кредитування, що дозволить перерахувати Україні третій транш в розмірі близько $900 млн.
Теги:
Світ
Україна
МВФ
новини Києва
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