Зеленський зустрівся з головою МВФ Георгієвою: схвалено надання Україні траншу $900 млн

Про це повідомляє "Голос Америки" і постійний представник України в МВФ Владислав Рашкован.

"Рада директорів сьогодні затвердила другий перегляд програми розширеного кредитування, який також уможливлює перерахування Українському уряду третього траншу в розмірі близько $900 млн", - написав Рашкован.

Він зауважив, що відтепер робота буде зосереджена на підготовці до третього перегляду навесні.

"Рада директорів МВФ завершила консультації AIV і другий перегляд програми для України, яка дозволить негайно виділити країні $900 млн, що є частиною угоди на суму $15,6 млрд для підтримки економічної стабільності", - підтвердили в МВФ.

"Вторгнення Росії в Україну продовжує завдавати Україні величезних соціальних та економічних збитків. Проте економіка України була стійкою, оскільки почалося відновлення, а макроекономічну та фінансову стабільність вдалося зберегти завдяки політиці української влади та значній зовнішній підтримці. Тому важливо, щоб зовнішнє фінансування на пільгових умовах продовжувалось на своєчасній та передбачуваній основі та підтримувало імпульс реформ", - заявила після дискусії Виконавчої ради Георгієва.

Програма МВФ: що відомо

31 березня Виконавча рада Міжнародного валютного фонду затвердила найбільшу фінансову допомогу для України з початку повномасштабної війни - $15,6 млрд. Перший транш розміром близько $2,7 млрд у рамках нової програми розширеного фінансування від МВФ Україна отримала вже 3 квітня.

З 23 травня місія Міжнародного валютного фонду на чолі з Гевіном Греєм розпочала роботу в Україні. Вона оцінить прогрес влади у виконанні умов програми.

Наприкінці червня МВФ завершив перший перегляд програми розширеного фінансування для України, що дозволяє надати транш у розмірі близько $890 млн.

А з 25 вересня місія МВФ розпочала роботу у Варшаві для підготовки другого перегляду програми розширеного фінансування EFF. У разі її успіху Україна розраховує на отримання третього траншу кредиту розміром близько $900 млн до кінця року.

Вже у жовтні команда МВФ прибула до Києва, де розпочала зустрічі з представниками української влади та іншими ключовими партнерами.

3 жовтня голова Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва заявила про відновлення роботи постійного представництва у Києві, яке було закрито з початку повномасштабної війни у 2022 році.

6 листопада місія Міжнародного валютного фонду розпочала роботу щодо проведення другого перегляду виконання Україною програми Механізм розширеного фінансування

Україна та Міжнародний валютний фонд домовилися про другий перегляд програми в рамках Механізму розширеного фінансування EFF.