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МВФ затвердив фінансування України на $15,6 млрд

31 березня, 2023 п'ятниця
21:57
Економіка МВФ

У п'ятницю, 31 березня, Виконавча рада Міжнародного валютного фонду затвердила найбільшу фінансову допомогу для України з початку повномасштабної війни

Про це повідомляє сайт МВФ.

"Рада директорів МВФ схвалила нову 48-місячну розширену угоду в рамках Програми розширеного фінансування (EFF) на 11,6 млрд SDR (близько $15,6 млрд) як частину загального пакету підтримки для України на $115 млрд", - йдеться у повідомленні.

Програма спрямована на підтримку цінової та фінансової стабільності, економічне відновлення, покращення управління та зміцнення інституцій для сприяння довгостроковому зростанню в контексті післявоєнної відбудови і прагнення України вступити в ЄС.

"Очікується, що затвердження EFF мобілізує широкомасштабне пільгове фінансування від міжнародних донорів і партнерів України, щоб допомогти розв'язати проблему платіжного балансу України, досягти середньострокової зовнішньої життєздатності та відновити стійкість боргу на перспективній основі у базовому і негативному сценаріях", - зазначає МВФ.

Президент Володимир Зеленський подякував МВФ за ухвалене рішення.

"Я вдячний МВФ і Кристаліні Георгієвій за затвердження нової чотирирічної програми підтримки України на загальну суму $15,6 млрд. Це важлива допомога в нашій боротьбі з російською агресією. Разом ми підтримуємо економіку України. І ми йдемо вперед до перемоги!" - написав Зеленський у Twitter.

  • 22 лютого стало відомо, що МВФ заявив про готовність надати значну економічну підтримку для України в рамках нової повноцінної кредитної програми.
  • 21 березня представники МВФ і української влади оголосили про досягнення домовленості на рівні персоналу про затвердження програми розширеного фінансування (EFF) для України. Очікується, що фінансування буде спрямоване на підтримку української влади й закріплення політики, яка підтримує фіскальну, зовнішню, цінову та фінансову стабільність. Крім того, програма має посприяти довгостроковому зростанню України на етапі післявоєнної реконструкції, а також на шляху до вступу в ЄС. Вона розрахована на чотири роки та передбачає двоетапну реалізацію. Для запуску цього інструмента необхідне рішення Виконавчої ради МВФ.
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