МВФ затвердив фінансування України на $15,6 млрд

Про це повідомляє сайт МВФ.

"Рада директорів МВФ схвалила нову 48-місячну розширену угоду в рамках Програми розширеного фінансування (EFF) на 11,6 млрд SDR (близько $15,6 млрд) як частину загального пакету підтримки для України на $115 млрд", - йдеться у повідомленні.

Програма спрямована на підтримку цінової та фінансової стабільності, економічне відновлення, покращення управління та зміцнення інституцій для сприяння довгостроковому зростанню в контексті післявоєнної відбудови і прагнення України вступити в ЄС.

"Очікується, що затвердження EFF мобілізує широкомасштабне пільгове фінансування від міжнародних донорів і партнерів України, щоб допомогти розв'язати проблему платіжного балансу України, досягти середньострокової зовнішньої життєздатності та відновити стійкість боргу на перспективній основі у базовому і негативному сценаріях", - зазначає МВФ.

Президент Володимир Зеленський подякував МВФ за ухвалене рішення.

"Я вдячний МВФ і Кристаліні Георгієвій за затвердження нової чотирирічної програми підтримки України на загальну суму $15,6 млрд. Це важлива допомога в нашій боротьбі з російською агресією. Разом ми підтримуємо економіку України. І ми йдемо вперед до перемоги!" - написав Зеленський у Twitter.