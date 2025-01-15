Христя Фріланд готується балотуватися на очільницю Ліберальної партії Канади, - CBC News
Ексвіцепрем'єрка та ексміністерка фінансів Канади Христя Фріланд упродовж тижня ймовірно висуне свою кандидатуру на посаду очільниці Ліберальної партії
Про це повідомляє CBC News із посиланням на власне джерело.
За даними видання, Фріланд офіційно заявить про намір очолити партію до інавгурації обраного президента США Дональда Трампа, запланованої на 20 січня.
Фріланд пішла у відставку з уряду прем'єр-міністра Джастіна Трюдо в грудні, пояснивши своє рішення тим, що прем'єр попросив її перейти на іншу посаду. При цьому вона розкритикувала економічну політику Трюдо на тлі погроз Трампа запровадити великі мита на канадські товари.
Наразі про намір очолити Ліберальну партію заявили депутат від Нової Шотландії Хайме Баттіст, депутат від Онтаріо Чандра Арья та ексдепутат від Монреаля Френк Бейліс.
Крім того, четверо урядовців вибули з перегонів: міністр фінансів Домінік Леблан, міністр закордонних справ Мелані Жолі, міністр праці Стівен Маккіннон і міністр транспорту Аніта Ананд.
Кандидати на посаду мають оголосити про свій намір до 23 січня. Оголосити нового лідера партія планує 9 березня.
- Раніше, 6 січня, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про намір піти у відставку.
Довідка: Христина Александра Фріланд (народилася 2 серпня 1968 року) - канадська письменниця, журналістка та політикиня українського походження, віцепрем'єрміністерка Канади з 20 листопада 2019 року, міністерка фінансів із 18 серпня 2020 до 16 грудня 2024 року.
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