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Україна та МВФ домовились про чотирирічну програму фінансування на понад $15 млрд

21 березня, 2023 вiвторок
23:13
Економіка Весняні зустрічі Міжнародного валютного фонду (МВФ) і Світового банку біля штаб-квартири МВФ у Вашингтоні, округ Колумбія

Сьогодні, 21 березня, Україна домовилася з Міжнародним валютним фондом щодо чотирирічного пакета фінансування

Про це йдеться на сайті МВФ.

МВФ досяг угоди з Україною щодо чотирирічного пакета фінансування на суму близько 15,6 мільярда доларів. Угода стала результатом місяців переговорів між представниками МВФ та українською владою.

"Програма спрямована на підтримку політики української влади, фіскальної, зовнішньої, цінової та фінансової стабільності, а також на підтримку поточного поступового економічного відновлення, одночасно сприяючи довгостроковому зростанню в контексті післявоєнної відбудови та шляху України до вступу в ЄС", - йдеться у повідомленні.

Угода відображає постійне зобов’язання МВФ підтримувати Україну та, як очікується, допоможе мобілізувати масштабне пільгове фінансування від міжнародних донорів і партнерів України.

Переговори про рамки фінансування між делегаціями України та МВФ відбулися 8-15 березня у Варшаві.

Після цього рішення воно ще має бути схвалене Виконавчою радою МВФ у рамках Механізму розширеного фінансування (EFF).

  • Нагадаємо, 22 лютого стало відомо, що МВФ заявив про готовність надати значну економічну підтримку для України в рамках нової повноцінної кредитної програми.
  • 23 лютого видання Bloomberg з посиланням на свої джерела написало, що країни G7 допоможуть Україні отримати від МВФ кредит на суму $16 млрд
  • 7 березня напередодні старту переговорної місії щодо розширеного фінансування Шмигаль обговорив нову програму фінансування з директором Європейського департаменту МВФ.

МВФ
допомога Україні
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