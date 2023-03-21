Про це йдеться на сайті МВФ.

МВФ досяг угоди з Україною щодо чотирирічного пакета фінансування на суму близько 15,6 мільярда доларів. Угода стала результатом місяців переговорів між представниками МВФ та українською владою.

"Програма спрямована на підтримку політики української влади, фіскальної, зовнішньої, цінової та фінансової стабільності, а також на підтримку поточного поступового економічного відновлення, одночасно сприяючи довгостроковому зростанню в контексті післявоєнної відбудови та шляху України до вступу в ЄС", - йдеться у повідомленні.

Угода відображає постійне зобов’язання МВФ підтримувати Україну та, як очікується, допоможе мобілізувати масштабне пільгове фінансування від міжнародних донорів і партнерів України.

Переговори про рамки фінансування між делегаціями України та МВФ відбулися 8-15 березня у Варшаві.

Після цього рішення воно ще має бути схвалене Виконавчою радою МВФ у рамках Механізму розширеного фінансування (EFF).