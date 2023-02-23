Країни G7 допоможуть Україні отримати від МВФ кредит на суму $16 млрд, - Bloomberg
Країни "Великої сімки" можуть запропонувати Україні підтримку в отриманні фінансової допомоги у $16 млрд по лінії Міжнародного валютного фонду
Про це пише агентство Bloomberg з посиланням на джерела.
Йдеться про програму кредитування МВФ на кілька років. За інформацією джерел агентства, останніми днями МВФ активно обговорює програму з Міністерством фінансів США.
Як кажуть джерела Bloomberg, уряди країн "сімки" активізують роботу з МВФ та Україною.
Очікується, що цього тижня уряди США, Великобританії, Канади, Німеччини, Франції, Італії та Японії офіційно доручать активізувати співпрацю з МВФ та Україною для виконання амбітної програми, повідомляють джерела. Схвалення G7 є однією з кількох умов МВФ для завершення угоди.
Уряд президента Володимира Зеленського прагне укласти нову угоду вже наступного місяця з метою забезпечити $5 млрд протягом першого року, повідомила особа раніше цього тижня.
Голова МВФ Крісталіна Георгієва у понеділок зустрілася у Києві з міністром фінансів України Сергієм Марченком.
Сам Марченко заявив Сі-ен-ен, що Київ "робить кроки у напрямі повноцінної програми [кредитування] по лінії МВФ".
"Ми готові виконати всі вимоги та умови, щоб просуватися вперед із програмою", - сказав він.
За словами Марченка, Україні потрібно $10 млрд, щоб покрити свій бюджетний дефіцит у 2023 році та розпочати відновлення економіки.
- Нагадаємо 20 лютого президент України Володимир Зеленський зустрівся з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою.
- 22 лютого стало відомо, що МВФ заявив про готовність надати значну економічну підтримку для України в рамках нової повноцінної кредитної програми. Відомо, що уряд України має намір укласти нову угоду уже наступного місяця з метою забезпечення $5 млрд протягом першого року. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розраховує, що Україна отримає понад $15 мільярдів.
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