Про це пише агентство Bloomberg з посиланням на джерела.

Йдеться про програму кредитування МВФ на кілька років. За інформацією джерел агентства, останніми днями МВФ активно обговорює програму з Міністерством фінансів США.

Як кажуть джерела Bloomberg, уряди країн "сімки" активізують роботу з МВФ та Україною.

Очікується, що цього тижня уряди США, Великобританії, Канади, Німеччини, Франції, Італії та Японії офіційно доручать активізувати співпрацю з МВФ та Україною для виконання амбітної програми, повідомляють джерела. Схвалення G7 є однією з кількох умов МВФ для завершення угоди.

Уряд президента Володимира Зеленського прагне укласти нову угоду вже наступного місяця з метою забезпечити $5 млрд протягом першого року, повідомила особа раніше цього тижня.

Голова МВФ Крісталіна Георгієва у понеділок зустрілася у Києві з міністром фінансів України Сергієм Марченком.

Сам Марченко заявив Сі-ен-ен, що Київ "робить кроки у напрямі повноцінної програми [кредитування] по лінії МВФ".

"Ми готові виконати всі вимоги та умови, щоб просуватися вперед із програмою", - сказав він.

За словами Марченка, Україні потрібно $10 млрд, щоб покрити свій бюджетний дефіцит у 2023 році та розпочати відновлення економіки.